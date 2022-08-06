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SON DAKİKA - Galatasaray Mertens transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer şov hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Lucas Torreira'nın ardından bir KAP bildirimi daha yaptı. Belçikalı yıldız Mertens ile resmi görüşmelere başlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 21:39 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 21:45
SON DAKİKA - Galatasaray Mertens transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu. Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti. 2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı. Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı ve 113 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

Kulüp kariyerinde toplam 682 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı. Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.

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