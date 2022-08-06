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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Son dalkika Galatasaray haberleri: Marcao'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray, Nelsson'u da İspanyol ekibine yollayabilir. Sarı kırmızılı ekip olası stoper boşluğunu doldurmak için gözünü İtalya'ya çevirdi. Juventus'ta aradığı şansı bulamayan Daniele Rugani ile ilgilenen Aslan'a kötü haber geldi. İşte İtalyan basınına yansıyan haber ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 07:57
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Transferde hareketli günler yaşayan G.Saray'da, savunmada taşlar yerinden oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrasında Victor Nelsson da yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Aslan geçtiğimiz günlerde Sevilla'nın 12, Torino'nun ise 10 milyon euro artı bonuslar içeren teklifler aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Sarı kırmızılı ekip teklifleri geri çevirmiş ve 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini talep etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Yeniden harekete geçen Sevilla, 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu bitirmek için kararlı gözüküyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Bu gelişmeler sonrasında Daniele Rugani için girişimler hızlandırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Galatasaray'a, Daniele Rugani transferi için kötü haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

İtalyan basınında yer alan haberde; Juventus'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rugani için en tatmin edici teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Buna rağmen, 28 yaşındaki futbolcunun İtalya'da kalmaya karar verdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

İtalyan savunma oyuncusunun, Serie A'da kalmak istediği ve; Empoli, Sampdoria, Hellas Verona ekiplerinin kendisiyle ilgilendiği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

3 ekibin de Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak yıllık 3 milyon euro olan maaşını ödemekte sıkıntı çekecekleri ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Bu nedenle Rugani'nin maaşının bir bölümünü Juventus'un ödemesi gerektiğinin altı çizildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Rugani, siyah beyazlı formayla 119 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Bu maçlarda takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Geçen sezon ise 18 karşılaşmada boy gösterdiği Juve'de 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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