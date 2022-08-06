GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Rugani'den kötü haber!

Transferde hareketli günler yaşayan G.Saray'da, savunmada taşlar yerinden oynadı.
Transferde hareketli günler yaşayan G.Saray'da, savunmada taşlar yerinden oynadı.
Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrasında Victor Nelsson da yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılı ekip teklifleri geri çevirmiş ve 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini talep etmişti.
Yeniden harekete geçen Sevilla, 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu bitirmek için kararlı gözüküyor.
Bu gelişmeler sonrasında Daniele Rugani için girişimler hızlandırmıştı.
Galatasaray'a, Daniele Rugani transferi için kötü haber geldi.
İtalyan basınında yer alan haberde; Juventus'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rugani için en tatmin edici teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi.
Buna rağmen, 28 yaşındaki futbolcunun İtalya'da kalmaya karar verdiği iddia edildi.
İtalyan savunma oyuncusunun, Serie A'da kalmak istediği ve; Empoli, Sampdoria, Hellas Verona ekiplerinin kendisiyle ilgilendiği aktarıldı.
3 ekibin de Rugani'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ancak yıllık 3 milyon euro olan maaşını ödemekte sıkıntı çekecekleri ifade edildi.
Bu nedenle Rugani'nin maaşının bir bölümünü Juventus'un ödemesi gerektiğinin altı çizildi.
Rugani, siyah beyazlı formayla 119 maça çıktı.
Bu maçlarda takımına 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Geçen sezon ise 18 karşılaşmada boy gösterdiği Juve'de 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli savunma oyuncusunun Torino ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor.