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Galatasaray Uruguaylı Lucas Torreira ile sözleşme imzalayacak

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray transferde düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Fiorentina forması giyen Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 19:07
Galatasaray Uruguaylı Lucas Torreira ile sözleşme imzalayacak

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, 6 numara transferini bitiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Arsenal'den Lucas Torreira ile prensipte anlaşmaya vardı. Galatasaray, yıldız isme 3+1 yıllık sözleşme önerdi.

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay doğumlu. Torreira futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı.
İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı. 1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. 9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı. Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. 2021 yılında da Fiorentina'ya kiralandı.

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