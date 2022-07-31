SON DAKİKA - Galatasaray Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray orta saha mevkisini Fredrik Midtsjö ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar bir süredir peşinde olduğu Norveçli futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelerin başladığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır.