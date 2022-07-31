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SON DAKİKA - Galatasaray Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'nün transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun kulübü AZ Alkmaar ile resmi transfer görüşmelerinin başladığı ifade edildi. Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü bonservisiyle kadrosuna katacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:02 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:14
SON DAKİKA - Galatasaray Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi!

Galatasaray orta saha mevkisini Fredrik Midtsjö ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar bir süredir peşinde olduğu Norveçli futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelerin başladığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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