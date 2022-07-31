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Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö İstanbul'a geldi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan orta saha mevkisine takviye geldi. Sarı-kırmızılılar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'nün transferinde anlaşma sağladı. Cimbom'un el sıkıştığı 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:16 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 21:26
Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö İstanbul'a geldi!

Galatasaray'da transferde hareketlilik sürmeye devam ediyor. Özellikle 6 numara konusunda arayışlara ilk sırada yer veren yönetim Okan Buruk'un ısrarla istediği ön liberö Fredrik Midtsjö'yü İstanbul'a getirdi.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK!
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjo için anlaşma sağladı. Norveçli futbolcu için Hollanda ekibine 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzalayacağı 28 yaşındaki futbolcuya da senelik 1 milyon euro maaş ödeyecek.

FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?
Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te Norveç'in Trøndelag ilinde bulunan Stjørdal bölgesinde dünyaya geldi. Futbola da Stjørdals-Blink'in altyapısında başladı.

Kasım 2017'de Stjørdals-Blink'ten Rosenborg'un altyapısına katıldı. Rosenborg formasıyla ilk maçına ise 16 yaşında Norveç Kupası'nda eski takımı Stjørdals-Blink karşısında çıktı. Tippeligaen'de ilk maçına Sarpsborg, Avrupa'da ilk maçına ise 2011-12'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Breidablik karşısında çıkmıştı.

28 Ağustos 2011'de Midtsjö, Rosenborg'un A takımı ile resmî sözleşme imzaladı. İlk golünü de 2011'de Odd karşısında uzaktan bir vuruş ile buldu.

Rosenborg'un yerni transferleri sonrası 2012'de ikinci lig ekibi Ranheim'a kiralandı.

Ranheim macerası sonrası Rosenborg'a dönen Midtsjö, ikinci takımla ile çıktığı maçta bacağını kırdı ve bu sakatlık onu 7 ay sahalardan uzak tuttu. Sakatlıktan kurtulduktan sonra da 2014'te Sandnes Ulf'a kiralık gönderildi.

Sandnes formasıyla ilk maçına 30 Mart 2014'te Odd karşısında çıktı. 30 Nisan'da da Stabaek'i 2-1 mağlup ettikleri maçta gol attı. Sandnes ile 28 maçta forma giyerken 5 de gol atmayı başardı.

Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Rosenborg'a dönen Midtsjö, artık A takımın bir parçasıydı. 29 Haziran 2016'da takımıyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 24 Ekim 2016'da Tippeligaen'in en iyi orta saha oyuncusu olarak Kniksen Ödülü'ne aday gösterildi. Sonrasında ödülü takım arkadaşı Mike Jensen kazandı.

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