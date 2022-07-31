Haberler Galatasaray Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak"

Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Akbaba, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sıkı çalıştığını ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Bu sezon takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu. Öte yandan Akbaba, Seferovic ile uyumu hakkında, "Birbirimizi baskıya itiyoruz. Seferovic, gol ve asist dışında bu yönüyle de bize katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 00:54
Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak"

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takıma katkı sağlamak için çok çalıştığını söyledi.

Emre, ikinci etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan sarı-kırmızılı takımın İtalya temsilcisi Fiorentina ile yaptığı maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hazırlık maçında önemli bir takıma karşı oynadıklarını belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Kampın son maçıydı. İyi oynayarak kazanmak istiyorduk. Güzel bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Galatasaray'a transferinden sonra şanssız sakatlıklar yaşadığını hatırlatan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Çok çalışıyorum. Yaşadığım talihsizliklerden sonra buna mecburum. Bu çalışmanın farkını sahada hissediyorum. Bu da beni her anlamda rahatlatıyor. Bu sezon takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Emre Akbaba, teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde ön alan baskısı yaptıklarını dile getirerek, "Genelde forvet oyuncuları çok koşmayı sevmez ama Seferovic ile birbirimizi baskıya itiyoruz. Seferovic, gol ve asist dışında bu yönüyle de bize katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da yapılan 2 kampı değerlendiren Emre, "Özellikle ilk kamp çok ağır geçti. Çok çalıştık, maç günleri bile antrenman yaptık. Maçlara yorgun çıktık. İkinci kampa 2 maç oynamaya geldik. Antrenmanlarımız o kadar ağır değildi. Kendimizi hazır tutuyoruz. Lige hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Oyuncu Hatice Şendil’in renkli mayokinisi ile pozları parmak ısırttı! "Neler yapıyorsunuz böyle Hatice Hanım"
51’lik Sibel Can’dan havuz başında iddialı pozlar! Hakan Ural'ın ‘yaşayan efsane’ dediği Sibel’e bakın! Tatil pozuyla yıkıp geçti
Aslan Avusturya'da galip
Transfer sözleri! "Ali Akman ile görüşüyoruz..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray o dünya yıldızının peşinde!
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu!
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 ÖSYM KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü 00:59
Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu 00:58
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:54
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! 00:41
Türkiye İspanya'ya boyun eğdi Türkiye İspanya'ya boyun eğdi 00:39
Daha Eski
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:01
Fransa Kupası PSG'nin! Fransa Kupası PSG'nin! 23:12
İngiltere Kadın Futbol Takımı Avrupa şampiyonu! İngiltere Kadın Futbol Takımı Avrupa şampiyonu! 22:01
Ahmet Ağaoğlu:"1-2 oyuncu..." Ahmet Ağaoğlu:"1-2 oyuncu..." 22:00
Okan Buruk'tan Dubois açıklaması! Okan Buruk'tan Dubois açıklaması! 21:12
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 21:02