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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Glen Kamara için 3. teklif!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların Glen Kamara için 3. kez teklif yaptığı bildirilirken transferle ilgili dikkat çeken detaylar paylaşıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 08:44
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Glen Kamara için 3. teklif!

Sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray, orta saha hattına takviye yapmak için operasyonlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinde birçok isim yer alırken 90.min'de yer alan habere göre Aslan, Glasgow Rangers'ta forma giyen Glen Kamara için 3. teklifini iletti. Ancak Galatasaray'ın bu transferdeki rakiplerinin Olympique Marsilya, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Nottingham Forest, Bournemouth, Brighton ve Salernitana olduğu kaydedildi.

GLEN KAMARA KİMDİR?

28 Ekim 1995 tarihinde Finlandiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Southend altyapısında başladı. Ardından Arsenal altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Southend United, Colchester United, Dundee FC ve Glasgow Rangers formaları giydi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun boyu 1.83 cm... Sierra Leone asıllı ön liberonun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro...

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