Galatasaray geri döndü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği 2. etap kampındaki ilk maçında İtalya temsilcisi Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Tivoli Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısında Galatasaray'da savunmada Metehan Baltacı, hücumda ise Barış Alper Yılmaz, Haris Seferovic ve Oğulcan Çağlayan performanslarıyla dikkati çekti. Salernitana, 11. dakikada bir dönem sarı- kırmızılı takımın da gündemine gelen Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçti. Cimbom, bu gole 13'te yeni transferi Haris Seferovic ile yanıt verdi. Kalan sürede iki takım da eşitliği bozamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Sarı-kırmızılılar, sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında ikişer galibiyet, yenilgi ve beraberlik elde etti.
SEFEROVIÇ YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Aslan'ın yeni transferi Haris Seferovic, 2. maçında da gol attı. Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa maçında attığı golle müsabakanın 2-1 kazanılmasını sağladı. Seferovic, Salernitana karşılaşmasında da 13. dakikada ağları havalandırarak beraberliği getirdi.
RIBERY'DEN BURUK'A YAKIN İLGİ
2005 yılında G.Saray'da oynayan ve 39 yaşında futbol hayatını Salernitana'da sürdüren Ribery, maç öncesi Okan Buruk ile biraraya geldi. Fransız yıldız, Buruk il sohbet edip objektiflere poz verdi.