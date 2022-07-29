GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakcı'dan flaş itiraf! "Transfer süreci..."

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Takımdaki havayı ve transfer sürecini değerlendiren başarılı stoper, o süreç hakkında flaş ifadeler kullandı.

İŞTE ABDÜLKERİM BARKDAKCI'NIN AÇIKLAMALARI

Transfer süreci çok stresli geçti. Menajerim için 10 katı stres oldu. Her şey ile o ilgilendi ve beni çok işin içine sokmadı. Galatasaray'ın teklifini duydum ve ilk tercih olarak hemen Galatasaray'ı seçtim. İyi ki burası oldu. Çok değişik duygular içerisine girdim. Tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Gururluyum, bundan sonra daha da çok çalışacağım.

Hayalim Galatasaray forması giymekti. Çok şükür bu hayali yaşıyorum.



Daha önce de Galatasaray'a gelebilirdim. Ancak şu an kariyerimin en olgun dönemindeyim. Galatasaray'a en iyisini vereceğim.

Galatasaray'ın yarıştığı her kulvarda hedefi şampiyonluktur. Geçen sene talihsiz bir sezon oldu. Bunu, bu sene telafi edeceğiz. Çok iyi bir Galatasaray izleteceğiz.



Marcao'nun gitmesinin ardından üzerimde bir baskı yok. Görevim sahada savunma yapmak. Ayrıca baskıyı severim, sorun yok.

Okan Buruk önemli bir detay. Transfer öncesi çok güzel konuştuk, benim de hoşuma gitti. Zaten ilk tercihim Galatasaray'dı. Okan Buruk ile geriden oyun kurmak ve pasla çıkmak istiyoruz. Buna alışığım.

Derbi maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Oynamak için can atıyorum.

Galatasaray çok büyük bir kulüp. Taraftarlar, ilk maçtaki hata rağmen bana sahip çıktı. Çok destek verdiler. Fernando Muslera'dan sonra inşallah kaptan olurum.



Sert stoper değilim ama sertliği severim. En büyük özelliğim geriden oyun kurabilmek. Geçen sene 5 gol ve 4 asistlik performansım vardı. Hücuma da katkı yaparım. Top da beni sebiyor. Topun gidebileceği yerleri hissederim. İlk hedef savunma ama skor katkısı yapmak da istiyorum.

Olimpiu Morutan küçük kardeşim gibi. Geçen sene içe kapalı olduğunu duydum ve elimden geleni yapıyorum açılması için. Benim de İngilizcem çok iyi değil ama İngilizce olarak anlaşıyoruz. Onun da gayet iyi İngilizcesi var.

Geçen sene beni en çok Aleksandar Pesic zorladı. Haris Seferovic çok üst düzey bir golcü. Antrenmanda ilk karşılıklı oynadık, 'Bu sene inanılmaz işler yapacak' dedim.



Konyaspor iyi durumda. İlhan Palut bir baba gibidir. Her zaman başarıya aç. Çoğu zaman tesiste kaldığını biliyorum.Benim yerime iyi bir stoper almışlar. O da takıma gol katkısı yaptı.

Milli Takım'a ilk gittiğimde, rüyada olduğumu düşündüm. Stefan Kuntz ile görüşüyoruz. Sakatlıklarım nedeniyle son kamplara gidemedim. İnşallah Milli Takım'a yine giderim ve oynarım. Bunu istiyorum.

Ahmet Çalık çok kaliteli bir kardeşimizdi. Türkiye'nin son iki senede en çok konuşulan ikilisi olduk. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim... Çok kötü oldum yine... Mekanı cennet olsun. Allah, ailesine sabır versin.

Ben ilk kampta hastalandım. Nando bana 'Ne oldu stresten mi hastalandın?' dedi.