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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Marcao'nun ayrılışından sonra stoper mevkiine transfer yapacak olan sarı-kırmızılılarda gündeme flaş bir isim geldi. Cimbom'un milli futbolcu Kaan Ayhan için harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 12:14
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda stoper mevkiine takviye yapılması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

O bölgeye Abdülkerim Bardakcı'yı kazandıran Cimbom'u transferde hareketli saatler bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Marcao'nun takımdan ayrılışının ardından defans hattında rotasyonu geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde birçok isim bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Listede bulunan isimlerin başında da milli futbolcu Kaan Ayhan geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen defans oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sassuolo'da 24 maçta 1389 dakika süre aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Ayhan, Serie A ekibinde geride bıraktığımız sezonda 1 gol üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Milli stoper daha önce Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt ve Schalke'de oynamıştı.

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