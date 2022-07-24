GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom Kaan Ayhan için düğmeye bastı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda stoper mevkiine takviye yapılması bekleniyor.
O bölgeye Abdülkerim Bardakcı'yı kazandıran Cimbom'u transferde hareketli saatler bekliyor.
Marcao'nun takımdan ayrılışının ardından defans hattında rotasyonu geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde birçok isim bulunuyor.
Listede bulunan isimlerin başında da milli futbolcu Kaan Ayhan geliyor.
Galatasaray, Kaan Ayhan için Sassuolo ile masaya oturdu.
İtalyan ekibi, 5 milyon euro gelir elde etmek istiyor ve bu rakamda ısrarcı.
Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi için 3.5 milyon euro ödeme yapabileceğini Sassuolo kulübüne iletti.
Galatasaray, İtalyan temsilcisinden gelecek cevabı bekliyor.
Yeni sezon öncesi mutlaka stoper transferi yapmak isteyen Galatasaray, Marcao'nun ayrılışı sonrasında Kaan Ayhan ile bu bölgedeki boşluğu doldurmayı hedefliyor.
Galatasaray, Kaan Ayhan'dan da kulübüne istek yapmasını iletti ancak Ayhan'dan bu yönde bir adım gelmedi.
27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Sassuolo'da 24 maçta 1389 dakika süre aldı.
Ayhan, Serie A ekibinde geride bıraktığımız sezonda 1 gol üretti.
Milli stoper daha önce Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt ve Schalke'de oynamıştı.