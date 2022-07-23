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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman için devrede!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürdürülürken transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Forvet hattında Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların o bölgeyi tanıdık genç bir isimle güçlendireceği belirtildi. Cimbom'un, eski futbolcularından Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:52
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman için devrede!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman için devrede!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer dönemi hareketli geçiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman için devrede!

Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Leo Dubois ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Cimbom'da sıradaki hedef forvet bölgesinde rotasyonu genişletmek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman için devrede!

Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman için devrede!

Geçtiğimiz sezon Nijmegen'de 32 maça çıkan Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman için devrede!

6 gole imza atan Akman Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

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