TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Ali Akman için devrede!

Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer dönemi hareketli geçiyor.
Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Leo Dubois ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Cimbom'da sıradaki hedef forvet bölgesinde rotasyonu genişletmek.
Yerli santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, efsane futbolcuları Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a kiralama teklifinde bulundu.
Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, NEC Nijmegen'e kiralanmıştı.
Bu sezon geri dönen Akman, kadroda yine düşünülmüyor.
Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Geçtiğimiz sezon Nijmegen'de 32 maça çıkan Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı.
6 gole imza atan Akman Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.
Ali Akman, amcası Ayhan Akman'dan dolayı Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.
Efsane isim de yeğenine Parçalı formayı giydirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Genç yıldız futbolculuk kariyerine İnegölspor Altyapısı'nda başlamıştır.
Bursaspor Altyapısı'nda da forma giyen Akman, yeşil-beyazlı kulüpte A takımda da forma giymiştir.
Bursaspor'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren golcü oyuncu Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştur.
Ali Akman, Bundesliga ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanarak geride bıraktığımız sezonu Hollanda'da geçirmiştir.