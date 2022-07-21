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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Dubois transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig devi Galatasaray yeni transferini açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Dubois ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan KAP açıklamasında oyuncunun sözleşme detayları da yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 21:12 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 21:18
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan Dubois transferini KAP'a bildirdi!

Süper Lig devi Galatasaray yeni transferini açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Dubois ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Yapılan KAP açıklamasında oyuncunun sözleşme detayları da yer aldı.

G.Saray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

G.SARAY BU VİDEOYLA DUYURDU

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