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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor toto Süoer Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit konusunda Schalke ile anlaştı. Eğer Faslı yıldız da istenen indirimi yaparsa mutlu sona ulaşılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Cimbom uzun süredir yapmayı planladığı 10 numara transferinde adım adım hedefe yaklaşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te yaşanan yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

4 MİLYON EURO

Alternatıf isimlerle görüşmeye başlayan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Harit'in bonservisini elinde bulunduran Schalke'nin beklenen indirimi yaptığı ve tarafların 4 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

İNDİRİM İSTENİYOR

Bu gelişme sonrasında Galatasaray yönetimi Faslı futbolcunun menajeriyle pazarlıklara yeniden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Takvim'in haberine göre; Harit son yapılan görüşmede 4.2 milyon Euro maaş talebinde bulunmuş, Sarı- Kırmızılılar ise verebilecekleri maksimum rakamım 3 milyon Euro olduğunu iletmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Yönetim eğer maaş konusunda da istenen düzeye gelinirse bu transferi bitirecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

LİGE YETİŞECEK

Hafta sonuna kadar yıldız futbolcunun menajeriyle son bir görüşme yapılacağı ve transferin artık olumlu olumsuz sonuçlanacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Galatasaray 10 numara transferini mutlaka Süper Lig'e yetiştirmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Eğer Harit defteri tamamen kapanırsa Evander Ferreira ve Gustavo Scarpa konusunda girişimlere hız verilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

AMİNE HARIT KİMDİR?

18 Haziran 1997 doğumlu Amine Harit, ülkesi Fransa'nın Nantes altyapısında futbola başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

A takıma kadar yükselmeyi başaran on numara, Temmuz 2017'de Schalke 04'e 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

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