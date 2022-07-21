GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da sıra Amine Harit'te!

Cimbom uzun süredir yapmayı planladığı 10 numara transferinde adım adım hedefe yaklaşıyor.
Cimbom uzun süredir yapmayı planladığı 10 numara transferinde adım adım hedefe yaklaşıyor.
Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te yaşanan yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.
4 MİLYON EURO
Alternatıf isimlerle görüşmeye başlayan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme yaşandı.
Harit'in bonservisini elinde bulunduran Schalke'nin beklenen indirimi yaptığı ve tarafların 4 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.
İNDİRİM İSTENİYOR
Bu gelişme sonrasında Galatasaray yönetimi Faslı futbolcunun menajeriyle pazarlıklara yeniden başladı.
Takvim'in haberine göre; Harit son yapılan görüşmede 4.2 milyon Euro maaş talebinde bulunmuş, Sarı- Kırmızılılar ise verebilecekleri maksimum rakamım 3 milyon Euro olduğunu iletmişti.
Yönetim eğer maaş konusunda da istenen düzeye gelinirse bu transferi bitirecek.
LİGE YETİŞECEK
Hafta sonuna kadar yıldız futbolcunun menajeriyle son bir görüşme yapılacağı ve transferin artık olumlu olumsuz sonuçlanacağı öğrenildi.
Galatasaray 10 numara transferini mutlaka Süper Lig'e yetiştirmek istiyor.
Eğer Harit defteri tamamen kapanırsa Evander Ferreira ve Gustavo Scarpa konusunda girişimlere hız verilecek.
AMİNE HARIT KİMDİR?
18 Haziran 1997 doğumlu Amine Harit, ülkesi Fransa'nın Nantes altyapısında futbola başladı.
A takıma kadar yükselmeyi başaran on numara, Temmuz 2017'de Schalke 04'e 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'ya kiralanan Amine Harit, 33 karşılaşmada görev aldı.
5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran futbolcu, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.