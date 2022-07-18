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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili karar verildi. Sarı-kırmızılı kulüpte kurmaylar Zamalek'le yapılan anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunu kullandı. Mostafa Mohamed'in bonservisinin ödenmesine rağmen Mısır kulübü, sorun çıktığını iddia etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:31
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'ın, geçtiğimiz günlerde bonservisini ödediği Mostafa Muhammed için flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Mısırlı yıldızın eski kulübü Zamalek, ödemenin gecikmesi ve belirlenen ücretten 200 bin dolar daha az yatması nedeniyle yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Zamalek'in Futbol Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

"Galatasaray, Mostafa Muhammed'in ücretini belirlenen tarihten daha geç ve 200 bin dolar eksik ödedi."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

"Avukatlarımızla sözleşmenin tüm detaylarını inceleyeceğiz"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

"Zamalek, bu gecikme nedeniyle 500 bin dolar tazminat almalı."

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

"Kulübün haklarını korumak için tüm yasal işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda 58 resmi maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Mohamed 58 karşılaşmada 17 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed, 21 karşılaşmada boy gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Yıldız oyuncu 21 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Mohamed, Cimbom'dan yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.

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