GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'ın, geçtiğimiz günlerde bonservisini ödediği Mostafa Muhammed için flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın, geçtiğimiz günlerde bonservisini ödediği Mostafa Muhammed için flaş bir gelişme yaşandı.
Mısırlı yıldızın eski kulübü Zamalek, ödemenin gecikmesi ve belirlenen ücretten 200 bin dolar daha az yatması nedeniyle yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.
Zamalek'in Futbol Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray, Mostafa Muhammed'in ücretini belirlenen tarihten daha geç ve 200 bin dolar eksik ödedi."
"Avukatlarımızla sözleşmenin tüm detaylarını inceleyeceğiz"
"Zamalek, bu gecikme nedeniyle 500 bin dolar tazminat almalı."
"Kulübün haklarını korumak için tüm yasal işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.
Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda 58 resmi maça çıktı.
Mohamed 58 karşılaşmada 17 gol attı.
Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mohamed, 21 karşılaşmada boy gösterdi.
Yıldız oyuncu 21 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.
Transfermarkt verilerine göre, Mostafa'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro.
Mohamed, Cimbom'dan yıllık 750 bin euro garanti maaş alıyordu.
MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?
28 Kasım 1997 tarihinde Giza'da dünyaya gelen Mostafa Mohamed, kariyerine Zamalek altyapısında başladı.
Sırasıyla El Dakhlia, Tanta ve Gaish kulüplerine kiralanan genç forvet, 2021'in şubat ayında 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a kiralandı.