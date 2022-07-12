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Sevilla 15 milyon € ödeyecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sevilla'ya giden Marcao Teixeira'nın bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize bonuslarla birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla tarafından şirketimize ödenecektir."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 06:50
Sevilla 15 milyon € ödeyecek

Galatasaray, İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sevilla'ya giden Marcao Teixeira'nın bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize bonuslarla birlikte 15 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının yüzde 10'u ayrıca Sevilla tarafından şirketimize ödenecektir." denildi.


50 MİLYON EURO ŞARTI KOYDU
Sevilla da Marcao'yla yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Sevilla'nın ayrıca, Marcao'nun serbest kalma bedelini 50 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Marcao, Seul'de bulunan İspanyol ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

FATİH TERİM AYRINTISI
La Liga'ya transfer olan Marcao da özel olarak hazırlanmış bir video ile Galatasaray kulübü ve taraftarlarına veda etti. "2019'da Fatih Terim'in bana yaptığı davet her şeyi değiştirdi" diyen Brezilyalı futbolcu, "Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a, dünyanın en ateşli taraftarına ve babam gibi gördüğüm Fatih Terim'e teşekkür ederim. Sizi hiç bir zaman unutmayacağım" diye konuştu.

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