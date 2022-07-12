Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Avrupa'da oynamak..."

"Bu konuyu çok fazla düşündüm. Hatta bu senaryolar üzerinde çok oynadım diyebilirim. Geçen sezon belki bu beklenti yoktu ama beklentiyi kendim bu seviyeye çıkardığımı düşünüyorum. Şimdi hem taraftarlarımızın hem takım arkadaşlarımın hem de hocalarımın ister istemez daha büyük beklentisi var. Tabii ki her zaman her şeye hazır olmak zorundasınız. Ben de takımıma, taraftarlarıma, hocama kendimi kanıtlayıp, performansımın üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Saha içindeki ve dışındaki liderliklere hazırım. Hocam ne görev verirse onu yapmaya hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı, şampiyonlukları. Ben Galatasaray'ın şampiyonluğuna, başarısına ne kadar yardımcı olabilirsem, benim için o kadar iyi. Bu bireysel olarak performansımı da artıracaktır."