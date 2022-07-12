Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! "Avrupa'da oynamak..."

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takıma liderlik yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürdükleri kampta sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı oyuncu, bu sezon taraftarlarına farklı bir takım izletmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda başladıklarını anlatan 23 yaşındaki futbolcu, "Sezon öncesi hazırlık kampı bütün takımlar için çok önemli. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel. Yeni transferlerimiz yavaş yavaş geliyor. Onlarla beraber daha güçlü bir takım oluşturup, bu aile ortamını devam ettirmek istiyoruz." dedi.