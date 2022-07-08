Işıl Alben Galatasaray'a geri döndü

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı eski oyuncusu Işıl Alben'i resmen açıkladı.

Galatasaray resmi hesabından yapılan Açıklamada, İlk olarak 2007-2008 sezonunda çocukluk hayali olan Galatasaray formasını giyen Kaptan Işıl Alben, 2014 yılına kadar 7 sezon başarıyla taşıdığı Galatasaray arması altına 1 EuroLeague Women, 1 EuroCup Women, 1 Türkiye Süper Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı kupası kazandı.

2014-2015 sezonu başında Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Kursk'a transfer olan Işıl Alben, 1 yıllık aranın ardından 2015-2016 sezonu başında 5 yıl sürecek 2. Galatasaray dönemine başladı ve kariyerine ve Galatasaray Müzesi'ne 1 EuroCup Women Şampiyonluğu ekleyen takımın kaptanlığını yaptı.

2020 yılında çocukluk aşkı Galatasaray ile bir ayrılık daha yaşayarak BOTAŞ forması ile 2 sezon geçiren Kaptan Işıl Alben gelecek sezondan itibaren çok sevdiği sarı kırmızılı formasını bir kez daha giymek üzere 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Oyuncumuz Işıl Alben'e "yuvana hoş geldin kaptan" diyor, başarılarla dolu, sağlıklı bir sezon diliyoruz. ifadeleri yer aldı.

Euroleague: Şampiyon (2013–14), Üçüncülük (2014–15)

Eurocup: Şampiyon (2008–09, 2017–18)

Türkiye Süper Ligi: Şampiyon (2013–14)

Türkiye Kupası: Şampiyon (2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14)

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: Şampiyon (2008–09, 2011–12)

Rusya Premier Ligi: Üçüncülük (2014–15)

Rusya Kupası: Şampiyon (2014–15)

IŞIL ALBEN KİMDİR?

Işıl Alben 22 Şubat 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Milli Türk basketbolcudur. Guard oynayan Işıl Alben 1.72 boyundadır. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi altyapısında basketbola başlayan Işıl Alben, burada iki yılı A takımda olmak üzere aralıksız sekiz yıl oynamıştır. İstanbul Üniversitesi takımında küçüklerde bir, yıldızlarda üç, gençlerde ise beş Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Bunun yanı sıra altyapıda oynadığı yıllarda birçok kez asist kraliçesi, en değerli oyuncu ve en iyi oyun kurucu ödüllerini almıştır. On altı yaşında A takıma yükseldiği İstanbul Üniversitesi'nde birinci oyun kurucu görevini üstlenmiştir. İstanbul Üniversitesi'nden sonraki durağı ise BOTAŞ olmuştur. Daha sonra ise Galatasaray'a transfer olmuştur.