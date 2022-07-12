Galatasaray'da kavga çıktı! Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt...

Galatasaray'ın sabah yapılan antrenmanında istenmeyen olaylar yaşandı. Antrenman sırasında sert girme tartışması yaşayan Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

Graz'da antrenman yapan Galatasaray sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Pozisyon sonrası iki futbolcu arasında önce ağız dalaşı yaşandı.

Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt'a tokat atmaya çalıştı. İki futbolcu arasında kavga yaşandı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

VAN AANHOLT: NE OLUYOR?

Öte yandan Van Aanholt, yaşanan olaydan sonra Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı.

