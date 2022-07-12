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Galatasaray'da kavga çıktı! Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların sabah antrenmanında kavga çıktığı öğrenildi. Çalışmalar esnasında Kerem Aktürkoğlu ve Patrick Van Aanholt, birbirine girdi. ikili arasındaki tartışmayı, takım arakadaşları araya girerek sonlandırdı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 16:23 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 16:54
Galatasaray'da kavga çıktı! Kerem Aktürkoğlu ve Van Aanholt...

Galatasaray'ın sabah yapılan antrenmanında istenmeyen olaylar yaşandı. Antrenman sırasında sert girme tartışması yaşayan Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

Graz'da antrenman yapan Galatasaray sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Pozisyon sonrası iki futbolcu arasında önce ağız dalaşı yaşandı.

Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt'a tokat atmaya çalıştı. İki futbolcu arasında kavga yaşandı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

VAN AANHOLT: NE OLUYOR?
Öte yandan Van Aanholt, yaşanan olaydan sonra Instagram hesabından bu paylaşımı yaptı.

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