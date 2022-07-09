İşte Sergio Oliveira'nın bilinmeyenleri

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray, Sergio Oliveira'yı alarak ilk yabancı transferini de gerçekleştirdi. Orta sahada oyunun her iki yönünü de oynayabilen Oliveira'nın bilinmeyen yanlarını Portekiz'in ünlü scout şefi Pedro Carvalho yazdı. İşte Carvalho'nun kaleminden Sergio Oliveira:

*1992'de Porto'ya 30 km uzaklıktaki küçük bir şehir olan Paços de Brandao'da doğan Sergio Oliveira, 11 yaşında Porto akademisine taşındı. Tüm gençlik yıllarını burada tamamladı.

*"Jogas tanto Oliveira - Çok iyi oynuyorsun Oliveira" Estadio do Dragao'da yaygın bir tezahürattır. Sergio Oliveira'nın saha içinde ve dışında kişiliğiyle fark yaratıyor.

*Porto esas olarak 4-4-2'de oynarken orta saha ikilisi Matheus Uribe ve Sergio Oliveira'dır. Sergio daha ofansif bir oyuncu ve kendini topla farklılaştırıyordu.

*Ana gücü savunma olmasa da aktif ve çalışkan...

*Çizgiler arasında düştüğünü, bek pozisyonunu işgal ettiğini, rakip orta saha çizgisi arasında oynadığını veya ceza sahasına girdiğini görmek yaygın...

*Sergio'nun ana nitelikleri hücum kapasitesi ve zekasıdır. Teknik ve taktik üst düzey bir oyuncu...