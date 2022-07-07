Paraguaylı Aslanlar

Galatasaray'ın şanı Latin Amerika'da kendisini gösterdi. Paraguay'da bir takımın 8 yıldır Galatasaray ismi ve formasıyla turnuvalarda yarıştığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın başarıları ve taraftarından etkilendiklerini belirten futbolcular, bu nedenle Galatasaray arması ve formasını tercih ettiklerini söyledi. Galatasaray'ın 4 yıldızı, kendilerinin de 4 şampiyonluğu olduğunu belirten Paraguaylılar, "Maçlarının hepsini seyrediyoruz. Taraftarları inanılmaz tutkulu... Türkiye'nin cehennemi onlar" diye konuştu.