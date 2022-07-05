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Kerem Aktürkoğlu GSYİAD tarfından yılın sporcusu seçildi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" seçildi. Başkan Dursun Özbek, ödül töreninde yaptığı açıklamada, genç futbolcu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 14:43
Kerem Aktürkoğlu GSYİAD tarfından yılın sporcusu seçildi!

Kerem Aktürkoğlu, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü. Törende yıldız oyuncu ve başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Törende konuşan Kerem, "Ben Galatasaray'a hayallerimle geldim. Hayallerimi adım adım gerçekleştiyorum. Bundan sonra da hayallerim var. Bu hayaller için geride durmayacağım. Öncelikle Galatasaray armasını en iyi şekilde taşıyacağım. Sonrasında hayat bize ne getirir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek ise yıldız oyuncuya övgüler yağdırarak, "Kerem Aktürkoğlu'na transfer olduğu günden beri Galatasaray'da duruşuyla, katkısıyla teşekkür ediyorum. Kerem bundan sonra da Galatasaray'a büyük katkılar yapacaktır, buna eminim. Günü geldiğinde Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğinden hiç şüphem yok." açıklamalarında bulundu.

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