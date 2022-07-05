GALATASARAY FİKSTÜR 2022 📌 | Galatasaray 2022-2023 fikstürü! Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatassaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 fikstür çekimi 4 Temmuz 19:00'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig, 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatassaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 18. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 37. hafta oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY FİKSTÜR 2022

1. Hafta: Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Giresunspor

3. Hafta: Ümraniyespor - Galatasaray

4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü

6. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

8. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

9. Hafta: Bay

10. Hafta: Yukatel Kayserispor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

12. Hafta: Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

14. Hafta: Medipol Başakşehir FK - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - İstanbulspor

16. Hafta: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

17. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

19. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor

20. Hafta: Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

21. Hafta: Giresunspor - Galatasaray

22. Hafta: Galatasaray - Ümraniyespor

23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

24. Hafta: Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray

25. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

26. Hafta: Konyaspor - Galatasaray

27. Hafta: Galatasaray - Adana Demirspor

28. Hafta: Bay

29. Hafta: Galatasaray - Yukatel Kayserispor

30. Hafta: Alanyaspor - Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük

32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

33. Hafta: Galatasaray - Medipol Başakşehir

34. Hafta: İstanbulspor - Galatasaray

35. Hafta: Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

36. Hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray

37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. Hafta: Atakaş Hatayspor - Galatasaray

DİĞER GALATASARAY HABERİLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ