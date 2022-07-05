GALATASARAY FİKSTÜR 2022 📌 | Galatasaray 2022-2023 fikstürü! Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatassaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 fikstür çekimi 4 Temmuz 19:00'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig, 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Galatassaray Beşiktaş derbisi kaçıncı hafta?
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?
Süper Lig'in en kritik müsabakası olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 18. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 37. hafta oynanacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?
Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY FİKSTÜR 2022
1. Hafta: Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
2. Hafta: Galatasaray - Giresunspor
3. Hafta: Ümraniyespor - Galatasaray
4. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü
6. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - Konyaspor
8. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
9. Hafta: Bay
10. Hafta: Yukatel Kayserispor - Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
12. Hafta: Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray
13. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
14. Hafta: Medipol Başakşehir FK - Galatasaray
15. Hafta: Galatasaray - İstanbulspor
16. Hafta: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
17. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü
18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
19. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor
20. Hafta: Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor
21. Hafta: Giresunspor - Galatasaray
22. Hafta: Galatasaray - Ümraniyespor
23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
24. Hafta: Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray
25. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
26. Hafta: Konyaspor - Galatasaray
27. Hafta: Galatasaray - Adana Demirspor
28. Hafta: Bay
29. Hafta: Galatasaray - Yukatel Kayserispor
30. Hafta: Alanyaspor - Galatasaray
31. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük
32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
33. Hafta: Galatasaray - Medipol Başakşehir
34. Hafta: İstanbulspor - Galatasaray
35. Hafta: Galatasaray - Demir Grup Sivasspor
36. Hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray
37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
38. Hafta: Atakaş Hatayspor - Galatasaray
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