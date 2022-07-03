Haberler Galatasaray Galatasaray transfer haberi: İtalyanlardan Joao Pedro için ilginç benzetme

Galatasaray transfer haberi: İtalyanlardan Joao Pedro için ilginç benzetme

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk istediği oyuncuları yönetime iletirken gündeme Cagliari forması giyen Joao Pedro ismi geldi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Galatasaray transfer haberi: İtalyanlardan Joao Pedro için ilginç benzetme
Galatasaray'da forvet hattı için bir numaralı aday Joao Pedro... Alternatifler var ama forvet arkası oyuncusu için İtalyan basını oldukça iddialı... Centotrentuno haberinde bu transferle ilgili, "Sardunya ve Boğaz'ı birleştiren çizginin başrollerinde Brezilyalı oyuncu var. Pedro için Galatasaray anahtarı deliğe soktu. İstanbul'a giden parkur canlı... Cagliari 7 milyon euro istiyor. Son detaylar henüz beyaz dumana ulaşmamış olsa bile oyuncu 2 milyon euro'nun üzerinde 3 yıllık anlaşma için 'Evet' dedi" diye yazdı.
DİĞER
Neymar'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Sözleşme otomatikmen uzadı
Tolga Karakaş'tan Emine Ün'e sessiz tehdit! Baldızı Mine Ün ile ilişiklisi olmadığını belirterek...
Fırtına'ya süper 10 numara!
Kartal'dan Cabral ısrarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa...
Zenit Marcao için fiyat artırdı
DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet İstanbul'a ayak bastı Trezeguet İstanbul'a ayak bastı 01:37
Bir günde 12 madalya Bir günde 12 madalya 01:34
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:26
Fenerbahçe hız kesmedi Fenerbahçe hız kesmedi 01:23
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Daha Eski
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:04
Wimbledon'da Nadal 4. turda! Wimbledon'da Nadal 4. turda! 23:31
G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa... G.Saray Botheim'i sağlama alıyor! Hukuksal engel aşılırsa... 23:31
Ersu Şaşma altın madalya kazandı! Ersu Şaşma altın madalya kazandı! 23:19
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor 23:13
Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu Milli atlet Yasemin Can altın madalyanın sahibi oldu 23:13