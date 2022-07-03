Galatasaray transfer haberi: İtalyanlardan Joao Pedro için ilginç benzetme

Galatasaray'da forvet hattı için bir numaralı aday Joao Pedro... Alternatifler var ama forvet arkası oyuncusu için İtalyan basını oldukça iddialı... Centotrentuno haberinde bu transferle ilgili, "Sardunya ve Boğaz'ı birleştiren çizginin başrollerinde Brezilyalı oyuncu var. Pedro için Galatasaray anahtarı deliğe soktu. İstanbul'a giden parkur canlı... Cagliari 7 milyon euro istiyor. Son detaylar henüz beyaz dumana ulaşmamış olsa bile oyuncu 2 milyon euro'nun üzerinde 3 yıllık anlaşma için 'Evet' dedi" diye yazdı.