Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.
Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.
Kadro yapılanmasını büyük bir titizlikle yapan sarı-kırmızılılarda peş peşe vedalar yaşanacak.
Sözleşmesi biten Feghouli, Semih Kaya, Ryan Babel, Arda Turan ve Fatih Öztürk için yeni bir girişim yapmayan Cimbom'da Alpaslan Öztürk de Eyüpspor'a kiralandı.
Operasyona son sürat devam eden Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılarda beklenen patlamayı yapamayan 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.
OKAN BURUK ONAY VERDİ!
Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında değişikliğe gitmek istemesi nedeniyle Mostafa Mohamed'in satışına onay verdiği belirtildi.
Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini alır almaz futbolcuyu satmayı planlıyor.
MALLORCA DEVREYE GİRDİ!
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; La Liga ekibi Mallorca, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istiyor.
Vedat Muriqi'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından forvet arayışlarına başlayan Mallorca'da Mısırlı golcünün ismi öne çıktı.
MURIQI PAHALI GELDİ!
İlk planda bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriqi'i transfer etmek isteyen Mallorca, İtalya Ligi ekibinin yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle geri adım attı.
Golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Mallorca, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mostafa Mohamed'i gündemine aldı.
AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR!
Mallorca haricinde Almanya ve Fransa'dan da talipleri olan 24 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 40 resmi maçta forma giyen Mostafa Mohamed, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Mısırlı futbolcu ülkesinin milli takımında 21 maçta görev aldı ve 4 gollük katkı verdi.
Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak gösteriliyor.