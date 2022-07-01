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Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesiyle özellikle hücum anlamında bazı değişiklikler yaşanacak. Golcü rotasyonunda farklı isimlere yönelmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed satış listesine kondu. 5 büyük ligden birinde forma giymek isteyen 24 yaşındak futbolcuya, İspanya La Liga'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 00:50
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Kadro yapılanmasını büyük bir titizlikle yapan sarı-kırmızılılarda peş peşe vedalar yaşanacak.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Sözleşmesi biten Feghouli, Semih Kaya, Ryan Babel, Arda Turan ve Fatih Öztürk için yeni bir girişim yapmayan Cimbom'da Alpaslan Öztürk de Eyüpspor'a kiralandı.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Operasyona son sürat devam eden Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Sarı-kırmızılarda beklenen patlamayı yapamayan 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

OKAN BURUK ONAY VERDİ!
Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattında değişikliğe gitmek istemesi nedeniyle Mostafa Mohamed'in satışına onay verdiği belirtildi.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Galatasaray, Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini alır almaz futbolcuyu satmayı planlıyor.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

MALLORCA DEVREYE GİRDİ!
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; La Liga ekibi Mallorca, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Vedat Muriqi'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından forvet arayışlarına başlayan Mallorca'da Mısırlı golcünün ismi öne çıktı.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

MURIQI PAHALI GELDİ!
İlk planda bonservisi Lazio'da bulunan Vedat Muriqi'i transfer etmek isteyen Mallorca, İtalya Ligi ekibinin yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle geri adım attı.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Mallorca, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mostafa Mohamed'i gündemine aldı.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR!
Mallorca haricinde Almanya ve Fransa'dan da talipleri olan 24 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 40 resmi maçta forma giyen Mostafa Mohamed, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Mısırlı futbolcu ülkesinin milli takımında 21 maçta görev aldı ve 4 gollük katkı verdi.

Galatasaray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya

Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak gösteriliyor.

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