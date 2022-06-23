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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni yönetim ve yeni hocayla şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transferde ince eleyip sık dokuyor. Futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Galatasaray'da öncelikle hedef orta saha bölgesi olacak. Buna göre haraket eden sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Cenk Ergün'ün Okan Buruk'a önerdiği isim ve son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

11 Haziran'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından sarı-kırmızılıların 39. başkanı Dursun Özbek oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevine de Cenk Ergün getirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

Ergün, yeni sezonda öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

FLAŞ ÖNERİ

Cenk Ergün orta saha arayışlarını sürdürürken Okan Buruk da bir öneride bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

Genç hocanın, Avrupa'nın 5 büyük liginin en fazla top çalan oyuncusu Oscar Valentin'in ismini verdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

Maç başına 3.3 toplamda ise 93 kez top çalan 27 yaşındaki Rayo Vallecanolu oyuncuda kendisini gördüğünden de bahsetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol orta sahanın da mali şartlarının araştırılacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

OSCAR VALENTIN KİMDİR?

Oscar Valentin 20 Ağustos 1994 yılında İspanya'nın Ajofrin kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

Valentin, profesyonel kariyerine Alcobendas takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

2019 yazında ise Rayo Vallecano takımına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

İspanyol ekibi bu transfer için herhangi bir bedel ödemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cenk Ergün'den Oscar Valentin önerisi

2021 yılında Rayo Vallecano, Oscar Valentin ile 2025 yılına kadar sözleşme uzattı.

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