Hagi: Can atıyorum

Galatasaray teknik direktörünü ararken Romanya'dan sürpriz bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takımın eski hocası Gheorghe Hagi, "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Avrupa'da yeniden önemli olmak istiyorlar" dedi.
Galatasarayteknik direktörünü ararken Romanya'dan sürpriz bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takımın eski hocası Gheorghe Hagi, "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Avrupa'da yeniden önemli olmak istiyorlar" dedi.