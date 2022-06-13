Çalışma başlıyor

Eşref Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlığa seçilen Dursun Özbek, futbolda 3-4 nokta transfer yapacaklarını ve takımı bozmayı düşünmediklerini söyledi. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen pilav gününe katılan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilmesinin ardından sabah uyandığında ne hissettiğinin sorulması üzerine Özbek, "Galatasaray'a hizmet için geldik. Mutluluk hissettik. Bundan sonra Galatasaray'a olan borcumuzu ödeyeceğiz. Hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Salı günü (yarın) mazbata törenimiz var. Ondan sonra işbaşı yapacağız. Galatasaraylıları mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTIK

Dursun Özbek, transferle ilgili sorular üzerine, çalışmalara seçimden önce başladıklarını belirterek, "Seçime hazırlanırken bazı çalışmaları yürütüyorduk. Salı günü görevi devraldığımız zaman yeni başlayacak değiliz. Önceden hem finansal hem de futbol ile amatör branşlarda transferlerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu. Sarı-kırmızılı takımı bozmayacaklarını aktaran Özbek, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir ama şu andaki görüşümüz bu" şeklinde görüş belirtti.



TOPLANTIYI BEKLEYİN

Teknik direktör kararıyla ilgili ısrarlı sorular üzerine Başkan Dursun Özbek, "Salı günü önce Sportif AŞ'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Bunu oluşturduktan sonra açıklama gelecektir" dedi.



TORRENT HOCAMIZ

İspanyol teknik direktör Torrent ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Özbek, "Görevi devraldıktan sonra elbette ki Torrent ile görüşeceğiz. Kendisi bizim antrenörümüz" diye konuştu.



PİLAV GÜNÜ DÜZENLENDİ

Her yıl organize edilen "Geleneksel Pilav Günü" dün Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. 88. Geleneksel Pilav Günü etkinliği, Taksim Atatürk Anıtı'na çelek koyma töreni ile başlarken yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ilgi noktasıydı. Ayrıca etkinlikte Galatasaray kültürüne yapılan üstün hizmet ve katkıları onurlandırmak amacıyla ilk kez verilen "Galatasaray'a Üstün Hizmet Ödülleri" de sahiplerini buldu. Ödüller Oktay Aras ve Doğan Hasol'a verildi.



SEÇİM NOTLARI

Galatasaray'ın cumartesi günü yapılan kongresinde Dursun Özbek 2208 oy alarak başkanlık koltuğuna yeniden oturdu.

Özbek, 2024 Mayıs ayındaki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak.

2073 oyda kalan Eşref Hamamcıoğlu ise üst üste ikinci kez kongreden yenik ayrıldı.

Hamamcıoğlu daha önce de Burak Elmas'a 40 oy farkla kaybetmişti.

Dursun Özbek, seçimdeki 24 sandığın 14'ünü önde kapattı.

Uzun süre rakibini takip eden Özbek, 14. sandıktan sonra yaptığı atakla farkı kapatarak öne geçti.

Burak Elmas'ın kullandığı oy zarfının ucundan sarı rengin gözükmesi Hamamcıoğlu'na destekledi yorumlarına yol açtı.

Eski başkan Adnan Polat, Özbek'le sevinirken Ünal Aysal kaybeden tarafta yer aldı.