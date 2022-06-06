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Varlık yönetimi şart

Hamamcıoğlu ise Bodrum’da konuştu: Galatasaray’da şu anda en büyük eksik, varlık yönetimi. Gelen parayı yönetemiyoruz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Varlık yönetimi şart

Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçimi için geri sayım sürerken başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, "Elimizdeki gayrimenkulleri 'sadece o satar, o yapar, o olmazsa olmaz' diye bir paranoyaya girmenin manası yok. En kolay şey bir şeyi satmaktır. Dolayısıyla bir proje değil bu" dedi. Gayrimenkul satışı durumunda gelen paranın nasıl harcanacağının sorulması üzerine, "En büyük sıkıntı burada... Galatasaray'da şu anda en büyük eksik, varlık yönetimi. Gelen parayı yönetemiyoruz" ifadesini kullandı. Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın 250 milyon dolarlık borcunun ödenmesine yönelik ise şunları söyledi: Bu borç hayalle, atıp tutmakla ödenecek bir borç değil. Bizim de öyle bir iddiamız yok. 'Gelecek iki sene sonra sıfır borç' filan yok. Yönetilebilir hale getirmek önemli...

Bodrum'da sportif faaliyete bağlı olmayan gelir kalemlerini yükseltmeye yönelik projeleri olduğunu anlatan Hamamcıoğlu, dijital dönüşüm ve buna entegre edilen mağazacılık ve mağazaları organize edip dükkan açmak yerine e-ticaret ile yurt dışındaki taraftarlara da ulaşacaklarını söyledi.

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