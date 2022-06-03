Atalanta iki yıldızın peşinde

Atalanta, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvarken Galatasaray'dan Marcao ve Cicaldau'yu listesine aldığı ifade edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Atalanta'da yeni sportif direktör Tony D'Amico'nun kadroda devrim yapmak istediği ve teknik direktör Gian Piero Gasperini'ye güçlü bir ekip kurmak istediği aktarıldı. D'Amico'nun Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao ile birlikte sarı-kırmızılıların orta sahada görev yapan ismi Alexandru Cicaldau'yu yakından takip ettiği belirtildi.

İTALYA'DA REVAÇTA

Bu sezon 39 maçta forma giyen Marcao, 1 gol, 1 asist üretti. Brezilyalı savunma oyuncusunun adı daha önce de İtalyan ekipleriyle anılmıştı. Cicaldau ise sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği bir sezonda 40 maça çıkarken 5 gol atıp, 4 asist yaptı.