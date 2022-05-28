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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da başkanlık seçimi merakla beklenirken takımdaki bazı isimlere transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol ekibi Sevilla, sarı-kırmızılıların başarılı stoperi Victor Nelsson için yaptığı teklifi yükseltti. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 07:54
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer konusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Takımdan bazı isimlere yüksek teklifler de gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Danimarkalı stoper Victor Nelsson...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında 7 milyon euro'ya renklerine bağladığı Victor Nelsson için Avrupa kulüpleri Galatasaray'ın kapısına dayandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Inter ve Sevilla ön alan ekipler olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Özellikle İspanyol temsilcisi bu transfer için çok istekli.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

23 yaşındaki savunma oyuncusu için Sevilla'nın ilk teklifi 13 milyon euro olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Galatasaray bu teklifi düşük bulmuştu. Rakamı 17'ye yükselttiler.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Mevcut yönetim, Nelsson hakkındaki kararı yeni seçilecek başkana bıraktığını İspanyol temsilcisine iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

VICTOR NELSSON KİMDİR?

14 Ekim 1998 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Profesyonel futbol kariyerine FC Nordsjaelland altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

2016'da Nordsjaelland'ın A takımına yükseldi. 2019 yılında ise Kopenhag'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

2021'in yazında 7 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Bu sezon 48 maçta görev alan Nelsson, 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

23 yaşındaki genç savunmacının Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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