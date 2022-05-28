GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson için kesenin ağzını açtılar! Çılgın rakam

Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer konusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Galatasaray'da transfer konusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Takımdan bazı isimlere yüksek teklifler de gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Danimarkalı stoper Victor Nelsson...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında 7 milyon euro'ya renklerine bağladığı Victor Nelsson için Avrupa kulüpleri Galatasaray'ın kapısına dayandı.
Inter ve Sevilla ön alan ekipler olarak göze çarpıyor.
Özellikle İspanyol temsilcisi bu transfer için çok istekli.
23 yaşındaki savunma oyuncusu için Sevilla'nın ilk teklifi 13 milyon euro olmuştu.
Galatasaray bu teklifi düşük bulmuştu. Rakamı 17'ye yükselttiler.
Mevcut yönetim, Nelsson hakkındaki kararı yeni seçilecek başkana bıraktığını İspanyol temsilcisine iletti.
VICTOR NELSSON KİMDİR?
14 Ekim 1998 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine FC Nordsjaelland altyapısında başladı.
2016'da Nordsjaelland'ın A takımına yükseldi. 2019 yılında ise Kopenhag'a transfer oldu.
2021'in yazında 7 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Bu sezon 48 maçta görev alan Nelsson, 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
23 yaşındaki genç savunmacının Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...