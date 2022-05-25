GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Galatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Florya'da bir isim mesaisine devam ediyor: Domenec Torrent.
Galatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Florya'da bir isim mesaisine devam ediyor: Domenec Torrent.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent, İstanbul'dan ayrılmadı ve 11 Haziran'daki seçime kadar görevinin başında olacak.
Bu sürede Florya'da altyapı maçlarını takip edecek İspanyol hoca, sportif direktör Sensibile ile transferi düşünülen oyunculara karar verecek ve A Takım'la ilgili rapor hazırlayacak.
MALİYETİ 2.1 MİLYON EURO
Yeni seçilecek yönetim, Torrent'in tazminat sorununu da çözmek zorunda.
Sabah'ın haberine göre; Torrent'in 5 yardımcısı ile birlikte maliyeti 2.1 milyon Euro.
Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun 11 Haziran sonrası ilk mesaisi İspanyol teknik heyetin sözleşmelerini en az zararla feshetmek olacak.
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İki başkan adayı da Torrent ile çalışmayacak.
Henüz Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu üyelerle toplantılar yapmadıkları için projelerini bilmiyoruz.
Ancak Özbek'i yakından tanıyan biri olarak güçlü projeler hazırladığını biliyorum.
Özbek'in hocası da alacağı oyuncular da belli.
Eşref Bey'in de yabancı bir teknik adam getireceğini duydum.
G.Saray'ın acil ödemeleri var, Dursun Özbek'in kurmayları ile birlikte ödemelerle ilgili planlama yaptığı da kulağıma geldi.
Torrent'in hâlâ Florya'da çalışmaya devam etmesi tamamen parasını kurtarmak için atılmış bir adım.
İspanyol hoca sözleşmesi gereği kalan ücretini almadan gitmek istemiyor.
2 başkan adayı da 'Gelecekle ilgili bir planlama yap' demedi. Kendi kendine gelin güvey oluyor.