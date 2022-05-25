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GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Son dakika spor haberi: Koltuğunu korumak isteyen Domenec Torrent dışında Galatasaray’da herkes tatile çıktı. Taraftarın istifaya çağırdığı, her iki başkan adayının da çalışmayı düşünmediği İspanyol teknik adam, Metin Oktay Tesisleri’nde mesaisini yalnız sürdürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Galatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Florya'da bir isim mesaisine devam ediyor: Domenec Torrent.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent, İstanbul'dan ayrılmadı ve 11 Haziran'daki seçime kadar görevinin başında olacak.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Bu sürede Florya'da altyapı maçlarını takip edecek İspanyol hoca, sportif direktör Sensibile ile transferi düşünülen oyunculara karar verecek ve A Takım'la ilgili rapor hazırlayacak.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

MALİYETİ 2.1 MİLYON EURO

Yeni seçilecek yönetim, Torrent'in tazminat sorununu da çözmek zorunda.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Sabah'ın haberine göre; Torrent'in 5 yardımcısı ile birlikte maliyeti 2.1 milyon Euro.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun 11 Haziran sonrası ilk mesaisi İspanyol teknik heyetin sözleşmelerini en az zararla feshetmek olacak.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

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İki başkan adayı da Torrent ile çalışmayacak.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Henüz Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu üyelerle toplantılar yapmadıkları için projelerini bilmiyoruz.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Ancak Özbek'i yakından tanıyan biri olarak güçlü projeler hazırladığını biliyorum.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Özbek'in hocası da alacağı oyuncular da belli.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Eşref Bey'in de yabancı bir teknik adam getireceğini duydum.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

G.Saray'ın acil ödemeleri var, Dursun Özbek'in kurmayları ile birlikte ödemelerle ilgili planlama yaptığı da kulağıma geldi.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Torrent'in hâlâ Florya'da çalışmaya devam etmesi tamamen parasını kurtarmak için atılmış bir adım.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

İspanyol hoca sözleşmesi gereği kalan ücretini almadan gitmek istemiyor.

GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

2 başkan adayı da 'Gelecekle ilgili bir planlama yap' demedi. Kendi kendine gelin güvey oluyor.

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