GALATASARAY HABERİ: Herkes tatilde Torrent mesaide!

Galatasaray'da futbolcular teker teker tatile çıkarken, Florya'da bir isim mesaisine devam ediyor: Domenec Torrent.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent, İstanbul'dan ayrılmadı ve 11 Haziran'daki seçime kadar görevinin başında olacak.