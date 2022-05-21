GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu sorunları tespit edip uygulamayı doğru yapamadı. Bu da saha içindeki futbol kültürünün bir türlü oluşmamasına neden oldu. Şunu da unutmamak gerekir; bir takımı kurmakla ona kalite katmak ve kaliteyi korumak çok farklı şeylerdir.

Bu tespitleri ve organizasyonu doğru yapamayan sarı-kırmızılılar için kaçınılmaz son tabii ki başarısızlık olacaktı. Galatasaray tüm sezon yalnız saha içinde değil saha dışında da çok ciddi sıkıntılarla uğraştığı bir yıl geçirdi. Saha içindeki futbol beklentilerin çok uzağında kaldı.