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Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresini duyurdular

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Galatasaray'da orta saha mevkisine yapılacak takviyeler büyük önem taşıyor. Takımın iskeletini sağlam kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, doğrudan katkı verecek isimlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Aslan, Dortmund'dan ayrılacağı açıklanan Axel Witsel'in peşine düştü. Ancak Cimbom'un transferde Witsel planı suya düştü. Belçikalı yıldızın yeni adresi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 16:16 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 16:17
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, birçok yıldızı gündemine aldı.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Rotasyonu bol ve güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, listesini oluşturdu.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Yönetim ilk hedef olarak Belçikalı yıldız Axel Witsel'i belirlemişti.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Bir süredir deneyimli orta sahayı gündeminde tutan Aslan, Witsel'in son durumunu yakından takip ediyordu.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Sezon sonunda Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncu takımından ayrılacak.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Bonservisini eline alacak olan Belçikalı futbolcu, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi merak konusu olan başarılı orta saha oyuncusunun transfer hayalini gerçekleştirmek istediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Voetbal24'te yer alan habere göre, Witsel'in gelecek sezon Serie A'ya transfer olma ihtimali çok yüksek.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Yıldız futbolcunun Juventus başta olmak üzere birçok Çizme ekibiyle adı geçiyor.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Witsel Zenit Saint Petersburg'da oynadığında Juventus'a transfer olmaya çok yakındı.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

O dönem transfer gerçekleşmeyince İtalya transferi hayal olarak kaldı.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Yakın zamanda transferle ilgili gelişmelerin netlik kazanabileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Bu sezon Almanya Bundesliga'da 29 maça çıkan Witsel 2 gollük performans sergiledi.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Kariyerine Belçika'nın Standart altyapısında başlayan deneyimli futbolcu, Benfica ve Zenit'te forma giymesinin ardından Çin Ligi ekibi Tianhai'ye transfer olmuştu.

Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresi belli oldu

Witsel, 2022 yılında Elit Lig'e geri döndü ve 1 Temmuz'da Dortmund'un yolunu tuttu.

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