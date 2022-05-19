Galatasaray'ın Axel Witsel planı suya düştü! Yeni adresini duyurdular

Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, birçok yıldızı gündemine aldı.
Orta saha mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Galatasaray, birçok yıldızı gündemine aldı.
Rotasyonu bol ve güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, listesini oluşturdu.
Yönetim ilk hedef olarak Belçikalı yıldız Axel Witsel'i belirlemişti.
Bir süredir deneyimli orta sahayı gündeminde tutan Aslan, Witsel'in son durumunu yakından takip ediyordu.
Sezon sonunda Borussia Dortmund'daki sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncu takımından ayrılacak.
Bonservisini eline alacak olan Belçikalı futbolcu, Avrupa ekiplerinin radarında bulunuyor.
Yeni adresi merak konusu olan başarılı orta saha oyuncusunun transfer hayalini gerçekleştirmek istediği ortaya çıktı.
Voetbal24'te yer alan habere göre, Witsel'in gelecek sezon Serie A'ya transfer olma ihtimali çok yüksek.
Yıldız futbolcunun Juventus başta olmak üzere birçok Çizme ekibiyle adı geçiyor.
Witsel Zenit Saint Petersburg'da oynadığında Juventus'a transfer olmaya çok yakındı.
O dönem transfer gerçekleşmeyince İtalya transferi hayal olarak kaldı.
Yakın zamanda transferle ilgili gelişmelerin netlik kazanabileceği ifade edildi.
Bu sezon Almanya Bundesliga'da 29 maça çıkan Witsel 2 gollük performans sergiledi.
Kariyerine Belçika'nın Standart altyapısında başlayan deneyimli futbolcu, Benfica ve Zenit'te forma giymesinin ardından Çin Ligi ekibi Tianhai'ye transfer olmuştu.
Witsel, 2022 yılında Elit Lig'e geri döndü ve 1 Temmuz'da Dortmund'un yolunu tuttu.
Belçika Milli Takımı'nda 120 maça çıkan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol kaydetti.
Axel Witsel'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.