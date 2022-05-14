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GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da flaş bir Arda Turan gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:19
GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, 37. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

İşte Arda Turan konusundaki o gelişmenin detayları...

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın profesyonel futbol kariyerine nokta koyması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Takvim'de yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcunun yarın oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından jübile kararı ile ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Arda Turan'ın Adana Demirspor önünde son kez Galatasaraylı taraftarların önüne çıkarak, çok uzun yıllar terlettiği formaya veda edeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Alınan bilgilere göre teknik direktör Domenec Torrent, Adana Demirspor maçının son bölümünde Arda'yı oyuna alacak ve Nef Stadı'nda duygusal bir veda yaşanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Arda Turan, futbola Altıntepsi'de başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

2000 yılında Galatasaray altyapısına geçen Arda, 2005'te A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Manisaspor'da bir dönem kiralık forma giyen tecrübeli oyuncu, 2011 yılında Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e gitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

İspanya'da başarılarla dolu bir kariyer geçiren yıldız isim, 2015'te ise Barcelona'nın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

2018'in devre arasında Başakşehir'e kiralanan deneyimli futbolcu, 2020'de ise Galatasaray'a döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Galatasaray formasıyla toplamda 240 karşılaşmada görev alan Arda Turan, 49 gole imzasını atarken 77 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Arda Turan, 100 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.

GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Tecrübeli ismin, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da antrenör olarak görev alıp almayacağı konusu ise henüz netleşmedi.

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