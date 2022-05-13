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GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Zor bir sezon geçiren ve birçok futbolcunun beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle eleştirildiği Galatasaray'da, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'dan flaş açıklamalar geldi. Sezon başında büyük umutlarla sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna dahil edilen ancak sonrasında forma şansı bulmakta zorluk çeken 23 yaşındaki futbolcu, bu durumun sorumlusu olarak teknik direktör Domenec Torrent'i gösterdi. İşte Rumen futbolcunun tüm açıklamaları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 18:34 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 18:43
GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Sarı-kırmızı gönüller için Romanya ve Rumen futbolcular bir başkadır. Romanya dendi mi heyecan duyar Galatasaraylı... Hem özlem hem mutluluk hem de biraz hüzün...

DURSUN ÖZBEK ADAY OLACAK MI?

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

96 yazında başlayan o destansı öykünün 10 numarasından, Kopenhag'ta tüm ülkeyi ayağa kaldıran golün sahibi 4 numaradan gelir bu heyecan... Galatasaray'a çok yabancı geldi geçti ama tabii ki Hagi'nin yeri hep ayrıdır. Yeni Hagi benzetmesi son 20 yılda çok defa yapıldı fakat bu kez karşımızda hem Rumen hem bir solak vardı: Olimpiu Morutan...

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Galatasaray'a transferi büyük ses getirdi

Romanya futbolunun yeni yıldızı herkesi çok heyecanlandırmıştı... Galatasaray'ın hem 10 numara hem kanatta oynayabilen genç futbolcu için girişimde olduğunun duyulması sarı-kırmızılılardaki heyecan dozunu artırmıştı.... Galatasaraylılar geçen yaz onunla yatıp onunla uyanıyordu; sonunda transferi gerçekleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

İyi başladı ama sonra formayı kaptırdı

Morutan aslında sarı-kırmızılı kariyerine olabilecek en iyi şekilde başladı ama düzenli forma şansı bulamaması, zaman zaman istediklerini gerçekleştirememesi formunu da etkiledi. Fatih Terim'in ayrılması ve Domenec Torrent'in gelmesiyle süre alamamaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Genç ama olgun...

Morutan'a bu durumu da sorduk anlattı. Genç oyuncuyla ilgili içine kapanık, kimseyle konuşmuyor da denildi ama hiç de öyle değil. Röportaj öncesi, yaklaşık yarım saat sohbet ettik. Baklava ve sarmayı çok seviyormuş Morutan... Galatasaraylı taraftarların tutkuyla takımı her yerde takip etmelerinden çok etkilendiğini anlattı mesela. Biraz onu bekleteceğimizi söyledik, 'hiç problem yok' dedi, bizi röportaj öncesi hiç strese sokmadı. Mostafa Mohamed ve Cicaldau ile şakalaşmalarına şahit olduk. Morutan içine kapanık değil yapı gereği sakin bir görüntüsü var. Ajansspor'un haberine göre genç ama olgun futbolcuyla yapılan sohbetin ardından tercüman Nihat Yurtsever eşliğinde röportaja geçildi ve sorular soruldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Nasıl bir çocukluk geçirdin?

Çocukluğum... Sadece futbola adadığım bir çocukluk... Öyle geçti, ondan da gurur duyuyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Çocukluk kahramanın kimdi?

Hiçbir zaman böyle bir kahraman seçmedim ama beğendiğim futbolcular vardı. Ronaldo, Messi, Xavi'yi beğeniyordum.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Hagi ile ilk tanışma?

11 yaşında Danone Kupası'nda tanıdım Hagi'yi. Ve ilk tanıştığımda çok heyecanlıydım. O kupada final maçını oynadık ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim; Hagi'nin elinden de en iyi futbolcu kupasını aldım.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Transfer süreçlerinde neler yaşandı? Galatasaray'a gelmeye nasıl ikna oldun?

Doğrusunu söylememi isterseniz sadece gazetelerde okuyordum Galatasaray ile Steau Bükreş benim hakkımda görüşüyorlar diye ama benim hiçbir bilgim yoktu. Transferden iki gün önce bana söylendi Galatasaray'a transfer olacaksın diye.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Transferinden önce Fatih Terim aradı mı ya da Hagi'den tavsiye aldın mı?

Hayır Fatih Hoca da aramadı, Hagi'yle de görüşmedim.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Geldiğin zaman iyi başladın ama uzun süre 90 dakika oynatılmadın. Fiziksel olarak hazır değil yorumları vardı, fiziksel olarak hazır mıydın?

Ben 90 dakika oynamaya her zaman hazırdım ama Fatih Hoca üzerimdeki baskı artmasın diye bana maçtan maça daha fazla dakika verdi. ilk dönemi daha kolay atlatayım diye...

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Galatasaray Avrupa'da iyi giderken, ligde bunu niye yapamadı?

Benim fikrim takım olarak Avrupa maçlarına çok iyi konsantre oluyorduk. Marsilya, Lazio, Lokomotif Moskova takımlarıyla oynadık. Bütün konsatrasyon o maçlara yöneliyordu. Herhalde ligde o kadar konsantrasyon olmuyordu. Benim fikrim.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Sezonun kırılma maçı olarak gördüğün maç var mı?

Tam olarak bir maç söyleyemem ama iki, üç maç oldu kaybettiğimiz... Umarım yeni sezona daha iyi başlarız ve şampiyonluğa oynarız.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Fatih Terim gittikten sonra uzun süre oynayamadın... Torrent'le bir anlaşmazlık mı yaşadın ya da başka bir problem mi var?

O sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Ben idmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim belki de daha da fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı sorumlusu o. Ben aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum hiçbir zaman da bırakmadım çalışmayı.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Dışarıdan çekingen görünüyorsun, takımda iletişim probelemi yaşadın mı?

Herkesle diyalog kuruyorum. Belki iletişime kapalı görünüyorum ama öyle bir insan değilim. Sakin biriyim.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Taraftarlar seni çok sevdi ama şu merak ediliyor gelip geçici biri mi olacaksın yoksa Hagi gibi iz mi bıracaksın? Nasıl bir gelecek düşünüyorsun?

Tabii ki Galatasaray'da kalıp şampiyonluk kazanmayı arzu ediyorum. Kim istemez Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü. Arzum Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Kaptan Arda ile ilgili neler söylemek ister? Onun gibi kariyerli bir futbolcuyla oynamak nasıl?

Arda gibi bir oyuncuyla aynı takımda oynamaktan onunla beraber idman yapmaktan tabii ki çok büyük bir gurur duyuyorum. Çocukluğumda takip ediyordum Atletico Madrid'de, Barcelona'da oynarken... Çok beğendiğim bir futbolcu. Gururdan başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Dünyada sempati duyduğu takım

Şu anda Galatasaray'ı tutuyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Dünyada en beğendiğin futbolcu?

Ronaldo ve Messi. Ama umarım Ronaldo bir tane daha altın top kazanır.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

En etkilendiği, en beğendiği şehir?

Barcelona

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

En beğendiği stat?

Camp Nou

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Cica dışında en iyi anlaştıği futbolcu?

Dediğim gibi bütün arkadaşlarıma saygılıyım, herkesle çok iyi anlaşıyorum, bir isim vermek istemiyorum. İlk geldiğim günden bu yana hepsi bana çok iyi davrandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Hobisi?

Balık tutmak (Gülüyor)
Gezmeyi ve film izlemeyi seviyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Taraftara mesajı?

Onları çok seviyorum. Bu sonuçlara rağmen stada geliyorlar. Onları da mahçup ettik bu sene. Umarım onlara şampiyonluk hediye ederiz.

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