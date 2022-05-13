GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Sarı-kırmızı gönüller için Romanya ve Rumen futbolcular bir başkadır. Romanya dendi mi heyecan duyar Galatasaraylı... Hem özlem hem mutluluk hem de biraz hüzün...
96 yazında başlayan o destansı öykünün 10 numarasından, Kopenhag'ta tüm ülkeyi ayağa kaldıran golün sahibi 4 numaradan gelir bu heyecan... Galatasaray'a çok yabancı geldi geçti ama tabii ki Hagi'nin yeri hep ayrıdır. Yeni Hagi benzetmesi son 20 yılda çok defa yapıldı fakat bu kez karşımızda hem Rumen hem bir solak vardı: Olimpiu Morutan...
Galatasaray'a transferi büyük ses getirdi
Romanya futbolunun yeni yıldızı herkesi çok heyecanlandırmıştı... Galatasaray'ın hem 10 numara hem kanatta oynayabilen genç futbolcu için girişimde olduğunun duyulması sarı-kırmızılılardaki heyecan dozunu artırmıştı.... Galatasaraylılar geçen yaz onunla yatıp onunla uyanıyordu; sonunda transferi gerçekleşti.