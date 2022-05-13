GALATASARAY HABERLERİ - Olimpiu Morutan neden oynamadığını açıkladı: Sorumlusu Domenec Torrent!

Tam olarak bir maç söyleyemem ama iki, üç maç oldu kaybettiğimiz... Umarım yeni sezona daha iyi başlarız ve şampiyonluğa oynarız.

Fatih Terim gittikten sonra uzun süre oynayamadın... Torrent'le bir anlaşmazlık mı yaşadın ya da başka bir problem mi var?

O sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Ben idmanda aynı şekilde çalışmaya devam ettim belki de daha da fazla çalıştım ama hoca öyle bir karar aldı sorumlusu o. Ben aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum hiçbir zaman da bırakmadım çalışmayı.