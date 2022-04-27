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GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan'a talip çıktı!

Son dakika spor haberi: Performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerden olan Cicalcau ve Morutan'ın Galatasaray'daki geleceği tartışılmaya başlandı. Yedek kulübesine çekilen iki Rumen futbolcunun gelecek sezon kiralanabileceği gündeme geldi. Sarı-kırmızılılardaki son durumları belirsiz olan Cicaldau ve Morutan'a Avrupa'dan talip çıktı. İşte o takımlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:52
GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan'a talip çıktı!

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Cicaldau ve Morutan beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan'a talip çıktı!

Morutan'ın ardından Cicaldau da yedek kulübesine çekilirken iki oyuncunun kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan'a talip çıktı!

İki ismin de gelecek sezon için kiralanabileceği belirtilirken Cicaldau'ya Sampdoria, Morutan'a ise Rangers'ın talip olduğu belirtildi.

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