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ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺

Altay ile Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geliyor. Alsancak Stadyumu'nda oynanan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Düşme hattında bulunan Altay, Galatasaray'ı yenmek ve ligde kalma şansını sürdürmek istiyor. Galatasaray ise kazanarak taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Altay Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:24 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:30
ALTAY GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺

Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kümede kalma savaşı veren Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan maçı kazanarak umudunu son 4 haftaya taşımak istiyor. Galatasaray da kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor.

ALTAY - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay - Galatasaray maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ALTAY - GALATASARAY 11'LER

Altay: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Babel, Emre, Kerem, Gomis

GALATASARAY İLE ALTAY 84. KEZ KARŞI KARŞIYA

Altay ile Galatasaray 84. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 83 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 21 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 143 gole karşılık; Altay 58 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.

3 MAÇTIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe'yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı sırasıyla Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Galatasaray Süper Lig'de son oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan müsabakalarda berabere kalmazken, 2 kez de mağlup oldu. Aslan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u yenerken, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

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