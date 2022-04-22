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GALATASARAY HABERLERİ - Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli'yi istiyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesinin sonuna yaklaşırken Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Cezayirli yıldıza kanca attığı ifade edildi. İşte bu gelişmenin detayları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 07:53
GALATASARAY HABERLERİ - Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli'yi istiyor!

Galatasaray'da bir yandan başkanlık seçimi krizi sürerken bir yandan da takımdan gidecek isimler netleşiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli'yi istiyor!

Takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında gelen Sofiane Feghouli'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli'yi istiyor!

Sözleşmesinin sonuna gelen ve Galatasaray'ın devam etmeyi düşünmediği Sofiane Feghouli'ye Medipol Başakşehir talip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli'yi istiyor!

Takımı çalıştıran Emre Belözoğlu'nun, Cezayirli futbolcunun oyun stilini beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli'yi istiyor!

Galatasaray'dan 3.8 milyon euro kazanan Feghouli ücretinde indirime giderse transfer gerçekleşecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli'yi istiyor!

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Galatasaray'a 2017 yazında İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer olmuştu.

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