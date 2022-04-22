GALATASARAY HABERLERİ - Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli'yi istiyor!

Galatasaray'da bir yandan başkanlık seçimi krizi sürerken bir yandan da takımdan gidecek isimler netleşiyor.
Galatasaray'da bir yandan başkanlık seçimi krizi sürerken bir yandan da takımdan gidecek isimler netleşiyor.
Takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında gelen Sofiane Feghouli'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Sözleşmesinin sonuna gelen ve Galatasaray'ın devam etmeyi düşünmediği Sofiane Feghouli'ye Medipol Başakşehir talip oldu.
Takımı çalıştıran Emre Belözoğlu'nun, Cezayirli futbolcunun oyun stilini beğendiği ve kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Galatasaray'dan 3.8 milyon euro kazanan Feghouli ücretinde indirime giderse transfer gerçekleşecek.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Galatasaray'a 2017 yazında İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer olmuştu.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 29 karşılaşmada görev alan Feghouli, 5 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.