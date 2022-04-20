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GALATASARAY HABERLERİ - Nihat Kırmızı'dan Burak Elmas açıklaması: Kaosa götürür!

Son dönemde seçim telaşı içerisinde olan sarı-kırmızılı ekipte 30 Nisan'da yapılması planlanan seçim iptal edilmişti. Bunun üzerine başkan Burak Elmas'ın istifası konuşulmaya başlanırken Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Nihat Kırmızı süreçle ilgili konuştu. Kırmızı, istifa kararının Galatasaray'ı kaosa götüreceğini dile getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 18:52 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 19:01
GALATASARAY HABERLERİ - Nihat Kırmızı'dan Burak Elmas açıklaması: Kaosa götürür!

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim süreci başlamış ve Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, başkanlığa aday olmuştu. Fırat Develioğlu'nun yaptığı itiraz sonucu 10. Asliye Mahkemesi tarafından verilen karar, 30 Nisan'daki seçimin iptalini gündeme getirdi.

Galatasaray Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'da canlı yayın konuğu olurken, Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Nihat Kırmızı, Burak Elmas için yapılan istifa çağrıları ve 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimin iptali ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİMİN İRADESİ DIŞINDA AÇILAN BİR DAVA"

Nihat Kırmızı, Ajansspor'un haberine göre şunları söyledi: "Yönetimin iradesi dışında açılan bir dava. Üyemizin açtığı dava var. Avukatlarımız sürece müdahale etti. Hiç kimse yorum yapmasın. Bilgi kirliliği olmaması adına bunu söylüyorum."

"BİZ SEÇİMİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

"Galatasaray'ın çok güçlü avulatları var. Biz yönetim olarak 30 Nisan'da seçimin yapılmasını istiyoruz. Bizim irademiz belli. Bu açılan dava bizim irademizin dışında... Galatasaray'da bir kaos ortamı oluşturulmaması gerekir"

"İSTİFA PLAN DEĞİL KAOSTUR"

Burak Elmas yönetiminin seçimin iptal edilmesi durumunda planının ne olduğunun sorulması üzerine Kırmızı, şöyle konuştu: "Şu anda herhangi bir plan yok. Önce Cuma günü 11.00'de yapılacak mahkemenin sonucunu beklemek gerek. İstifa bir plan değil. Bir kaostur."

"BURAK ELMAS BİR SONRAKİ SEÇİMDE ADAY OLABİLİR"

"Yeni bir takvim oluşturulacaksa yine bunu Burak Elmas ortaya koyacak. Yeni seçim takvimi olacaksa Mali Genel Kurul yeniden yapılcak ve Burak Elmas sonraki seçimde aday olabilir. Yönetim istifa etsin demek doğru değil."

"KİMSE GALATASARAY'I KAOSA SÜRÜKLEMESİN"

"Yönetim hep 30'unda seçim yapılacağı düşüncesiyle hareket etti. Şimdi '30 Nisan'da seçim olmuyor, Burak Elmas istifa etsin, öyle seçime gidelim' demek, Galatasaray'ı kaosa götürmekten başka bir amaca hizmet etmez. Kimse Galatasaray'ı kaosa sürüklemesin."

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