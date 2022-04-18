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Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye!

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tanju Çolak, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti ve sarı kırmızılıların golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis ile bir araya geldi. Çolak, Fransız futbolcuyla aralarında geçen ilginç diyalogları anlattı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 16:57
Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye!

Türk futbolu ile Galatasaray'ın önemli isimleri arasında yer alan ve 1987-1988 sezonunda attığı 39 golle 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazanan, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 48 kişilik futbol efsaneleri listesinde bulunan Tanju Çolak, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.

Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye!

Burada sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis'le de buluşan Çolak, aralarında geçen diyalogları anlattı.

Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye!

36 yaşındaki futbolcuyla samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini aktaran Tanju Çolak, "Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma çok üzüldüğümü belirttim. Kendisine, gol yollarına daha yakın oynaması gerektiğini ve üçüncü bölgede daha fazla tehditkar olmasını tavsiye ettim. Ayrıca takımda kalırsa gelecek sezon ondan çok gol beklediğimi de söyledim" dedi.

Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye!

Çolak, Gomis'in de kendisine; Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok sevdiğini, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'yla ise saha içi ve dışında çok iyi anlaştığını ilettiğini dile getirdi.

Tanju Çolak'tan Bafetimbi Gomis'e tavsiye!

Tanju Çolak, Bafetimbi Gomis'in; Avrupa Gol Kralı olduğunu öğrendiğinde büyük mutluluk duyduğunu ve şaşırdığını da sözlerine ekledi.

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