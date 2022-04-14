Haberler Galatasaray Çocuklar için Nef Stadı’na!

Çocuklar için Nef Stadı’na!

G.Saray ile Dinamo Kiev, Ukrayna’daki savaş mağdurları için özel maç yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Çocuklar için Nef Stadı’na!

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya bir yardım eli de Galatasaray'dan uzanacak. Sarı-kırmızılılar, Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile bugün Nef Stadyumu'nda hazırlık maçı yapacak. "Barış için maç" sloganıyla oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. UEFA'nın da destek verdiği karşılaşma, dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacı taşıyor. Müsabaka GS TV ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Anlamlı maçın bilet fiyatları 25, 50 ve 100 TL...

HALİL, AVRUPA YOLCUSU
G.Saray'ın göndermeye hazırlandığı Halil Dervişoğlu'na Avrupa kulüpleri talip oldu. Estadio Deportivo'nun iddiasına göre; .onservisi Brentford'da bulunan Halil'i; Valencia, Real Betis, Celta Vigo, Stuttgart ve Torino istiyor. 22 yaşındaki futbolcunun, İspanya'da top oynamak istediği ifade ediliyor. Halil Dervişoğlu'nun 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna vurgu yapılan haberde Galatasaray'ın bu ücreti ödemeye sıcak bakmadığı belirtildi.

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