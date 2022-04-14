Brezilya’da kutlama yaptılar

Flamengo'nun Atletico Minero'ya 9 Kasım 2020'de 4-0 yenildiği maç sonrası İspanyol hocanın, görevine son verilmişti. Brezilya ekibinin taraftarları, bu haberi sevinçle karşılamış ve sosyal medyada kutlama videoları yayınlanmıştı.

PARASINI ALMADAN GİTMEZ

Yeni gelen yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent'i göndermek isterse teknik adamın tazminatını ödemek zorunda kalacak. İspanyol hocayı, göndermenin sarı-kırmızılı takıma faturası ise 1.5 milyon euro olacak. İki başkan adayı, ortak noktada buluşup tazminat konusunda anlaşmayı planlarken Torrent'i yakından tanıyanlar ise, "Parasını almadan hayatta gitmez" yorumu yaptı.