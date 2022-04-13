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Galatasaray'dan kural hatası başvurusu!

Son dakika spor haberi: AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Arkas Spor ile karşı karşıya gelen Galatasaray HDI Sigorta mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı ve kupayı rakibine kaptırdı. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden, mücadelenin ilk setinde kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde gerekli tüm hukuki işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 22:13
Galatasaray'dan kural hatası başvurusu!

Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde kozlarını paylaştı. Mücadele Arkas Spor'un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar müsabakada kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde gerekli tüm hukuki işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, Arkas Spor ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nin ilk setinde 19-17 önde olduğumuz esnada kaybettiğimiz sayı sonrası 19-18 olması gereken skor, tabelaya 19-19 olarak yansıtıldı.

Teknik ekibimiz ve istatistik antrenörümüzün anında itirazına ve 2. set sonunda da menajerimizin maçın gözlemcisini uyarmasına rağmen maçın hakemleri itirazımızı kabul etmeyip skorun doğru olduğunu savunmuşlardır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizdeki mevcut görüntülerle, şu andan itibaren Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde maçın hakemleri ve gözlemcileri hakkında gerekli tüm hukuki girişimleri yapacağımızı belirtmek isteriz.

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