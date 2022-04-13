Galatasaraylı Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı...

Kadıköy'de derbinin son dakikalarında görev alan 35 yaşındaki Arda Turan 'ın göbekli halinin yanı sıra saç ve sakalının beyazlaması ve futbol olarak dibi görmesi taraftarları da çileden çıkardı.

Galatasaray taraftarları derbi sonrasında sosyal medyadan Arda Turan 'ı yerden yere vurdu. Bayrampaşa'dan başlayan hikayesini dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Atletico Madrid ve Barcelona'da sürdüren Arda'nın önlenemez düşüşü akıl almaz boyutlara geldi.

2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan'ın şimdiki değeri 175 bin Euro'ya kadar düştü. Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan Modric ise başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Bilindiği gibi iki oyuncu da Euro 2008'den sonra çıkış yakaladı.