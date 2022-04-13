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Galatasaraylı Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların 35 yaşındaki yıldızı Arda Turan'ın son hali, taraftarlarca tepki toplamıştı. Buna karşın Arda Turan ile aynı zamanda dünya futbolunda adını duyuran Luka Modric ise, takımını Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıdı. İşte bir kariyer düşüşü ve kariyer yükselişi hikayesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:46
Galatasaraylı Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı...

Kadıköy'de derbinin son dakikalarında görev alan 35 yaşındaki Arda Turan'ın göbekli halinin yanı sıra saç ve sakalının beyazlaması ve futbol olarak dibi görmesi taraftarları da çileden çıkardı.

Galatasaraylı Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı...

Galatasaray taraftarları derbi sonrasında sosyal medyadan Arda Turan'ı yerden yere vurdu. Bayrampaşa'dan başlayan hikayesini dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Atletico Madrid ve Barcelona'da sürdüren Arda'nın önlenemez düşüşü akıl almaz boyutlara geldi.

Galatasaraylı Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı...

2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan'ın şimdiki değeri 175 bin Euro'ya kadar düştü. Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan Modric ise başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Bilindiği gibi iki oyuncu da Euro 2008'den sonra çıkış yakaladı.

Galatasaraylı Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı...

Real Madrid'in 36 yaşındaki Hırvat yıldızı Luka Modric, üst düzey futbol oynamaya devam ediyor… Yaşı 36 olsa da her maç üzerine koyuyor, daha çok mücadele ediyor ve en önemlisi de profesyonelce yaşamaya devam ediyor.

Galatasaraylı Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı...

Takvim'in derlediği habere göre, 2008 yılında Dinamo Zagreb'ten Tottenham'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Modric orada gösterdiği performansla İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devinde 10 yıldır forma giyen tecrübeli oyuncu yaşına rağmen bu sezon 37 maçta forma giydi. 3 gol atarken 9 da asist yaptı.

Galatasaraylı Arda Turan sosyal medyada gündem oldu! Luka Modric detayı...

İstikrar abidesi Modric, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı. Takımının dün gece Chelsea'yi elediği maçta Rodrygo'nun attığı golde asisti yapan isimdi. 36 yaşındaki futbolcu, Chelsea'ye eledikleri karşılaşma sonrası 'Maçın Adamı' seçildi.

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