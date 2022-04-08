Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Karagümrük ile karşılaştığı müsabakada sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu merak konusu olmuştu. Galatasaray resmi hesabından genç futbolcuyla ilgili açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 21:58 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 22:04
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. İdman, koordinasyon hareketleri ile devam etti. Ardından büyük sahada gruplar halinde baskı ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maç ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Sofiane Feghouli salonda kendisi için hazırlanan özel programı uyguladıktan sonra sahada takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Mostafa Mohamed, antrenmanın bir bölümünde takımla beraber çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan özel programla çalıştı.

KEREM'İN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLDİ!
Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine devam edildiği ifade edildi.

DİĞER
İlayda Şeker ile İsmail Balaban'dan aşk pozu! Sosyal medyayı salladılar
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Valerien Ismael 5 futbolcunun üstünü çizdi! Konyaspor'un yıldızı Abdülkerim Bardakçı'yı istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor