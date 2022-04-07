Bayrakları hazırlayın!

Seçim tarihinin belirlenmesinin ardından adaylığını açıklayan Metin Öztürk, dün de Divan Kurulu'na gerekli başvuruda bulundu. Basın mensuplarına adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, seçimlerin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını dileyerek, "Taraftarımız bayraklarını hazırlasın. Onlar sahada takımı coşturacak, biz de işin finans ve diğer tarafını halledeceğiz. Gayet kalabalık bir ekiple hazırız. Galatasaray'da adaylar her zaman çıkar. Galatasaray hiçbir zaman yalnız kalmaz. Biz üstümüze düşen görevi yapmak için buradayız. Listelerle ilgili bir sorun olduğunu sanmıyorum" ifadesini kullandı.

SEÇİM TARİHİ BİR BAHANE

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: 2022 bütçesinin olmadığı bir ortamdayız. Her günün kıymetli olduğu bir ortam. Seçime hazırlık sürecinden bahsettiğimizde de eğer 45 günlük bir hazırlıkla 5.1 milyar liralık borcu temizleyecek varsa, biz hemen geri çekiliriz. Gerek Sayın Hamamcıoğlu gerekse bizim ekip yıllardır bu işe hazırlanıyor. Onun için 30 Nisan olmasaydı da 14 Mayıs olsaydı ne fark ederdi bilmiyorum. Bu bir bahane. Yönetim doğru bir karar almıştır. Burak Elmas başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ederiz ki bu süreci uzatmadan, yargıya taşımadan, Galatasaray'ın önünü açtılar.

KUTUPLAŞMA SONA ERECEK

Öztürk, kulüpteki kutuplaşmayla ilgili soruya da "Ekibimiz kıdemli Galatasaraylılardan oluşuyor. Finansı çözecek iş adamlarından oluşuyor. Bu ayrışma maalesef son 5-6 yıldır gerçekleşti. Bugün sizlerle toplantı yapıyor olmak bile aslında ayrışmanın kalktığını gösteriyor. Bir önceki toplantıyı kamyonların arasında yapmıştık, geçen seçim döneminde. Sizinle böyle medeni bir ortamda buluşmamızı sağladıkları için Burak Elmas başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bu kutuplaşma kalkacak. Ben bunu milat olarak görüyorum" cevabını verdi.

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

G.SARAY GEÇMİŞİ: 2015-18 döneminde 1905 GSYİAD Başkanlığı görevini yürüten Öztürk, 2019 yılından bu yana Divan Kurulu üyesi... Son kongrede 893 oy olarak seçimi Elmas ve Hamamcıoğlu'nun ardından 3. sırada tamamladı.

NE İŞ YAPIYOR: 41 yıllık ticari hayatı boyunca ülkenin birçok sigorta şirketlerine asistans hizmeti sağladı. Yerli assistans şirketi Assistl Line'ın sahibi... Ayrıca yayıncılık ve reklam sektöründe de faaliyet gösteren şirketleri yönetiyor.

AİLESİ: 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Adası'nın 30 yıl müdürlüğünü yapmış Süleyman Öztürk'ün oğlu ve Kürek Federasyonu eski başkanı Çetin Öztürk'ün ağabeyi... Marmara Üniversitesi İşletme mezunu... Evli ve 3 çocuk babası...

ADAY SAYISI ÖNEMLİ DEĞİL

30 Nisan'da iki adayın seçimde yarışacak olması değerlendiren Metin Öztürk, "Bundan evvel Mustafa başkan 2 adaylı erken seçimde Dursun Özbek ile yarıştığı seçimi 80 oy ile kazanmıştı. Sonra 4 adaylı bir seçimde diğer 3 adayın toplamından fazla oy aldı. Aday sayısının seçim sonuçlarını değiştiren bir kavram olduğunu düşünmüyorum" dedi.

SIRA HAMAMCIOĞLU'NDA

Galatasaray'da başkan adaylık için yarın artık son gün... Aday olacakların saat 18.00'e kadar listelerini teslim etmeleri bekleniyor. Dün Metin Öztürk başvurusun yaparken yarın da diğer aday Eşref Hamamcıoğlu evraklarını verecek. Haziran ayında 41 oy farkla koltuğu kaptıran Hamamcıoğlu'nun ekibinde ciddi değişikliklere gitmesi bekleniyor.