Terim katılacak

26 Mart Cumartesi günkü Olağan Mali Genel Kurul'a katılmayan Fatih Terim'in 30 Nisan'da yapılacak seçime gelip oy kullanacağı öğrenildi. İmparator'un adayların çekeceği oy pusulasına göre kravat takarak camiaya mesaj vermesi bekleniyor. Efsane isim en son, 2014 yılında Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde Duygun Yarsuvat ile Alp Yalman'ın çekiştiği seçimde oy kullanmıştı.

GERİ GELMEYECEK

Fatih Terim'in teknik direktör olarak da başkan olarak da G.Saray'a dönme düşüncesinin bulunmadığı öğrenildi. Son ayrılışında çok kırıldığı belirtilen 68 yaşındaki efsane, 13 Ocak'ta yaptığı paylaşımda "G.Saray'daki son imzam" demişti.