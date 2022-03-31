Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

2- İspanyol scout ekibi ile birlikte 2022-23 sezonu için transfer çalışmalarının hazırlığının yapan sportif direktör Pasquale Sensibile'nin de tüm plan, hazırlıkları bozuldu. Artık onlar da belirsizliğin yaşandığı Galatasaray Kulübü'nde daha fazla mevcut görevlerine devam edemeyeceklerini biliyorlar.

SEÇİME KADAR ÖDEME YOK

3- Kaygılı bekleyiş ile birlikte ödeme ve maaş sorunu da devreye girecek. Sıcak para problemi ve bütçenin onaylanmaması ile birlikte Galatasaray yönetimi 30 Nisan tarihine kadar ödeme yapamayacak.