Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

Galatasaray'da camia 30 Nisan'da yapılacak genel kurulda yeni başkanın kim olacağına kilitlenirken Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de gündemin birinci maddesinde seçim var. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi Florya'da da büyük yankı uyandırdı.
Teknik direktör Domenec Torrent, İspanyol çalıştırıcının yardımcıları, sportif direktör Pasquale Sensibile, personeller ve futbolcular geleceğini sorgulamaya başladı. Hatta Florya'da tesis personeli dahi pozisyonlarını tartışıyor, geleceklerini düşünüyor.
KONSANTRASYON KAYBI YAŞADI
Sarı kırmızılı takımda hafta sonu genel kurulda yaşananlar nedeniyle motivasyon ve konsantrasyon kaybı yaşanırken, teknik direktör Domenec Torrent'in bu gelişmeyi ilk duyduğunda şaşırıp kaldığı ortaya çıktı.