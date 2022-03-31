Haberler Galatasaray Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Başkan Burak Elmas'ı yönetimsel ibra etmemişti ve Galatasaray, tüzüğü gereğince başkanlık seçimine gitme kararı almıştı. İbrasızlık kararı sonrası Domenec Torrent, adeta şoke oldu. Kendisine bu karar iletildiğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Bununla beraber Galatasaray'a çözülmeyi bekleyen 5 önemli soru bulunuyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 10:12
Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

Galatasaray'da camia 30 Nisan'da yapılacak genel kurulda yeni başkanın kim olacağına kilitlenirken Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de gündemin birinci maddesinde seçim var. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi Florya'da da büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

Teknik direktör Domenec Torrent, İspanyol çalıştırıcının yardımcıları, sportif direktör Pasquale Sensibile, personeller ve futbolcular geleceğini sorgulamaya başladı. Hatta Florya'da tesis personeli dahi pozisyonlarını tartışıyor, geleceklerini düşünüyor.

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

KONSANTRASYON KAYBI YAŞADI

Sarı kırmızılı takımda hafta sonu genel kurulda yaşananlar nedeniyle motivasyon ve konsantrasyon kaybı yaşanırken, teknik direktör Domenec Torrent'in bu gelişmeyi ilk duyduğunda şaşırıp kaldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

Pazartesi günkü antrenmanda "Burak Elmas ibra edilmedi. Kulüp seçime gidiyor. Başkan görevinden ayrılıyor" bilgisi verildiği ve Torrent'in ise "Nasıl yani? Peki neden?" diyerek şaşkınlığını gizleyemediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

Hürriyet'in haberine göre, Florya'daki herkes yaşananlar nedeniyle kaygılı. Sarı kırmızılılar 'Şimdi ne olacak?' sorusuna yanıt ararken 5 önemli konu da çözüm bekliyor. İşte o maddeler...

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

1- Torrent'in ve yardımcılarının 1.5 yıllık planları, düşünceleri suya düştü. İspanyol hocanın 4 kişilik ekibi de artık geleceğini sorgularken koltuklarının sağlam olmadığının farkında! Motivasyonları bozuldu.

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

2- İspanyol scout ekibi ile birlikte 2022-23 sezonu için transfer çalışmalarının hazırlığının yapan sportif direktör Pasquale Sensibile'nin de tüm plan, hazırlıkları bozuldu. Artık onlar da belirsizliğin yaşandığı Galatasaray Kulübü'nde daha fazla mevcut görevlerine devam edemeyeceklerini biliyorlar.

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

SEÇİME KADAR ÖDEME YOK
3- Kaygılı bekleyiş ile birlikte ödeme ve maaş sorunu da devreye girecek. Sıcak para problemi ve bütçenin onaylanmaması ile birlikte Galatasaray yönetimi 30 Nisan tarihine kadar ödeme yapamayacak.

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

4- UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkıp son 16'ya kalan Galatasaray takımına bu başarının priminin dahi ödenmediği ortaya çıktı. Futbolculara nisan ayı için Burak Elmas yönetimi ödeme sözü vermişti. Ancak bu gelişme nedeniyle yönetimin bu sözü de buhar oldu. Futbol takımı bu ay da ödeme alamayacak.

Galatasaray'da işler karıştı! Torrent'i şoke eden karar ve o 5 madde...

5- Şu anda 38 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, 30 Nisan'daki seçime kadar 4 kritik maça çıkacak. Takımın ve teknik ekibin bu karşılaşmalarda mevcut sorunlar nedeniyle motivasyon, konsantrasyon kaybı yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.

CİMBOM'DA YAPRAK DÖKÜMÜ! HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Bu yazıyı okuduğunuzda küçük diliniz yutacaksınız"
Burak Deniz'in sevgilisi kim? Didem Soydan'dan ayrıldıktan sonra Deniz İrem ve Şahika Ercümen ile anılan Burak bu kez bakın kiminle yakalandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor