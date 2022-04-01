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GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün günler sonra sessizliğini bozdu. Kendisine ait blog'ta paylaşımda bulunan Gün, "Artık aramızda olmayan çok sevdiğim bir büyüğüm "Hem dürüst olup hem de korkacağım öyle mi? O zaman neden yaşıyorum!" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

26 Mart'ta gerçekleşen ve bana göre Galatasaray tarihinde unutulmayacak yaralar açmış olan Genel Kurul'un üzerine, bu açıklamayı kaleme almak ve bazı gerçekleri paylaşmak istedim" ifadesini kullandı. 19 Haziran'da seçilmelerinin ardından Florya'ya giderek bir toplantı gerçekleştirdiğini ve burada edindiği izlenimleri Burak Elmas'a takdim ettiğini ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

SÖYLEMEYE DİLİM VARMIYOR ANCAK

Başkanın izniyle raporu paylaşan Işıtan Gün o günkü toplantıyı, "Yaptığımız görüşmede limit konusunu hocamıza zaman zaman aktarmaya çalıştığını ancak teknik direktörümüzün bu konu gündeme geldiğinde sinirlendiğini, hatta küfürlü karşılık verdiğini söyledi" ifadeleriyle anlattı.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

"Muhatap olduğumuz kulüplerle/ temsilcilerle/futbolcularla olan iletişimde Galatasaray'a yakışmayan büyük bir sorumsuzluk söz konusudur" diyen Gün, sonuç bölümünde, "Söylemeye dilim varmıyor ancak ne yazık ki Galatasaray'ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

SANDIK BAŞINDA 5 SAAT NÖBET TUTTU

Eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ı hedef alan ve Radamel Falcao transferine gönderme yapan Işıtan Gün, "Eşi benzeri görülmemiş bu belgeye imza atan dönemin, sadece Falcao transferinde 3 ayrı menajere 3.75 milyon euro'yu kulübümüze ödetmiş yöneticisi, Genel Kurul'da büyük bir samimiyetsizlik örneği sergileyerek Burak Elmas yönetimini mali açıdan ibra etmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

Oyunu haziruna göstererek attı ve 5 saat boyunca sandıkların etrafında cansiperane bir şekilde üyelere de aynı yönde oy kullanmaları yönünde telkinde bulundu. Bu davranışı, Galatasaraylıların ortak vicdanına havale ediyorum" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

HERKESE YAKINIM

Uzun yıllardır futbol sektörünün içindeyim, menajerlere de yakınım, sportif direktörlere, kulüp sahiplerine, başkanlarına ve CEO'larına da yakınım, pek çok ülkedeki federasyon başkanlarına da yakınım, uluslararası konfederasyonlarına da yakınım.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

NEFRET EKİLİYOR

Kürsüde belagat şehvetiyle bir nefret sarmaşığının tohumlarını beslediğimizi görüyorum. Bu sarmaşığın, kısa zamanda bütün iklimimizi sararak kendisinden başka hiçbir şeye yaşama şansı vermediği bir noktaya doğru gidiyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

TEPKİ ÇEKEN

10-13 yıl önce, henüz WhatsApp'ın bile bulunmadığı, kullanıcı adımın farklı olduğu ve sosyal medya hesabımın kilitli olduğu bir dönemde, karşılıklı takipleştiğimiz 4-5 arkadaşımızla espri mahiyetinde yaptığım paylaşımları, elbette ki mazur göstermeye çalışmıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

Hayatının hiçbir aşamasında hiçbir kadına saygısızlık yapmamış biri olarak, yönetime aday olmamla birlikte eski paylaşımları kontrol etme gereği dahi duymamış olmam, muhakkak ki bir ihmaldir. Bu konuda Galatasaray camiasından dilediğim özrü yineliyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

GERMEK İSTEMEDİM

"Söz uçar yazı kalır" düşüncesinden hareketle bu açıklamaları, Başkanımızın da bilgisi ve tensibiyle zaten gergin olan Genel Kurul ortamımızın daha da gergin olmaması nedeniyle bu şekilde yapmayı uygun gördüm.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

OPERASYON YAPTILAR

Hakkımdaki itibarsızlaştırma harekatının, futbol şubemizde süregelen ve denetim raporuyla da tescillenmiş israf düzenine çomak sokulmasına vesile olmamla eş zamanlı başlamış olduğu bir gerçektir. Bu kampanya, binlerce sosyal medya hesabı üzerinden yürütülmüştür.

GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

KİBİR SONA ERSİN

Kibrin ve "ben bilirim"ciliğin değil, bilim ve aklın, Galatasaray meselelerinin hakikatler ve somut gerçekler üzerine tartışıldığı, ve son olarak "düşmanımın düşmanı dostumdur" prensibiyle dün ağır hakaretleri ettiği kişilerle müttefik olanların artık önemsenmediği bir dönemin hakim olmasına vesile olur.

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