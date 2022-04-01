GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

SANDIK BAŞINDA 5 SAAT NÖBET TUTTU
Eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ı hedef alan ve Radamel Falcao transferine gönderme yapan Işıtan Gün, "Eşi benzeri görülmemiş bu belgeye imza atan dönemin, sadece Falcao transferinde 3 ayrı menajere 3.75 milyon euro'yu kulübümüze ödetmiş yöneticisi, Genel Kurul'da büyük bir samimiyetsizlik örneği sergileyerek Burak Elmas yönetimini mali açıdan ibra etmedi.
Oyunu haziruna göstererek attı ve 5 saat boyunca sandıkların etrafında cansiperane bir şekilde üyelere de aynı yönde oy kullanmaları yönünde telkinde bulundu. Bu davranışı, Galatasaraylıların ortak vicdanına havale ediyorum" açıklamasını yaptı.
HERKESE YAKINIM
Uzun yıllardır futbol sektörünün içindeyim, menajerlere de yakınım, sportif direktörlere, kulüp sahiplerine, başkanlarına ve CEO'larına da yakınım, pek çok ülkedeki federasyon başkanlarına da yakınım, uluslararası konfederasyonlarına da yakınım.