GALATASARAY HABERLERİ: Işıtan Gün'den flaş sözler! "Çete teslim almış"

26 Mart'ta gerçekleşen ve bana göre Galatasaray tarihinde unutulmayacak yaralar açmış olan Genel Kurul'un üzerine, bu açıklamayı kaleme almak ve bazı gerçekleri paylaşmak istedim" ifadesini kullandı. 19 Haziran'da seçilmelerinin ardından Florya'ya giderek bir toplantı gerçekleştirdiğini ve burada edindiği izlenimleri Burak Elmas'a takdim ettiğini ifade etti.