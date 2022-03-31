Torrent'in aklı Karagümrük'te

Galatasaray, Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesinin ardından yeniden yönetim krizine girdi. Bu durum düşme hattının sadece 2 basamak üzerinde yer alan futbol takımını da olumsuz etkiledi. Hem teknik direktör Domenec Torrent hem yardımcıları hem de futbolcular sarı-kırmızılı kulüpteki geleceklerine artık belirsizlikle bakıyor. Buna karşılık İspanyol hoca, oyuncuları seçim kaosundan uzak tutmak için yoğun çaba harcıyor. Fatih Karagümrük ile cumartesi günü oynayacakları maça konsantre olan Torrent, alacağı başarılı sonuçlarla yeni gelecek yönetimle yoluna devam etmek. istiyor

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Sarı-kırmızılılar dün Karagümrük maçının hazırlıklarına başlarken Domenec Torrent, oyuncularına uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Yönetimle ilgili olan konular bizi ilgilendirmiyor. Ligin bitmesine 8 hafta kaldı. Biz futbolumuza odaklanmalıyız. Puan tablosunda çıkabildiğimiz en üst noktaya ulaşmalıyız" dediği öğrenildi.